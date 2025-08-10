رهاسازی ۱۰ کبک وحشی، ۳ پرنده شکاری و یک مار در طبیعت دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، شامگاه پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف بخشی از لاشه قوچ وحشی در منطقه گیلاوند خبر داد و گفت: پیرو گزارش‌های مردمی و در عملیات مشترک با پلیس امنیت، در بازرسی از منزل یکی از شکارچیان، این لاشه کشف شد.

وی افزود: در ادامه گشت و پایش‌های مناطق تحت مدیریت، دو گروه شکارچی غیرمجاز در حال شروع به شکار در ضلع جنوبی منطقه کوه سفید شناسایی و متوقف شدند، پرونده‌های قضائی مرتبط تشکیل و پیگیری‌های حقوقی لازم در این زمینه در جریان است.

میرزاکریمی با اشاره به اقدامات تیمار و رهاسازی حیات وحش گفت: ده کبک وحشی، سه پرنده شکاری و یک حلقه مار پس از اطمینان از سلامت آنها در طبیعت دماوند رهاسازی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند در پایان تاکید کرد: «محیط بانان به صورت شبانه‌روزی و در مناطق صعب‌العبور حضور دارند و از مردم طبیعت دوست دماوند درخواست داریم هرگونه تخلف در زمینه شکار و صید را از طریق شماره پیامکی ۰۹۹۲۱۰۰۱۵۴۰ اطلاع دهند.