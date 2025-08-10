  1. استانها
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۰۶

رهاسازی ۱۰ کبک وحشی، ۳ پرنده شکاری و یک مار در طبیعت دماوند

دماوند- رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند از کشف بخشی از لاشه قوچ وحشی در منطقه گیلاوند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، شامگاه پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف بخشی از لاشه قوچ وحشی در منطقه گیلاوند خبر داد و گفت: پیرو گزارش‌های مردمی و در عملیات مشترک با پلیس امنیت، در بازرسی از منزل یکی از شکارچیان، این لاشه کشف شد.

وی افزود: در ادامه گشت و پایش‌های مناطق تحت مدیریت، دو گروه شکارچی غیرمجاز در حال شروع به شکار در ضلع جنوبی منطقه کوه سفید شناسایی و متوقف شدند، پرونده‌های قضائی مرتبط تشکیل و پیگیری‌های حقوقی لازم در این زمینه در جریان است.

میرزاکریمی با اشاره به اقدامات تیمار و رهاسازی حیات وحش گفت: ده کبک وحشی، سه پرنده شکاری و یک حلقه مار پس از اطمینان از سلامت آنها در طبیعت دماوند رهاسازی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند در پایان تاکید کرد: «محیط بانان به صورت شبانه‌روزی و در مناطق صعب‌العبور حضور دارند و از مردم طبیعت دوست دماوند درخواست داریم هرگونه تخلف در زمینه شکار و صید را از طریق شماره پیامکی ۰۹۹۲۱۰۰۱۵۴۰ اطلاع دهند.

