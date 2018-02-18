به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «مدیریت داده‌های اصلی» روز شنبه ۵ اسفند در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار می شود. این برنامه یکی از نشست های دوازدهمین دوره از نشست های علم اطلاعات و دانش شناسی است که با محوریت مساله «علم اطلاعات و حکمرانی داده» برگزار می‌شوند.

هفتاد و دومین نشست این جلسات (پنجمین جلسه دوره دوازدهم) به موضوع «مدیریت داده‌های اصلی» اختصاص پیدا کرده است. دبیر این نشست، مصطفی امینی خواهد بود و سعید انبارلویی متخصص آرشیو و مدیر کل آرشیو سازمان صدا و سیما و محمدجواد سخایی متخصص مدیریت دیتا در صنعت مخابرات از گروه مشاوران فابک هم در آن سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز شنبه ۵ اسفند از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد واقع در خیابان دکتر شریعتی برگزار می‌شود.