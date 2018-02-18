طلب۲۰۰میلیاردی آتیه سازان از تامین اجتماعی/بازنشستگان ضرر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ریاحی فر در جمع خبرنگاران افزود: در منابع قراردادها دو چیز مهمه است منابع مالی و دیگری حق بیمه که در بخش مراجعات غیر مستقیم دچار مشکل می‌شویم.

وی گفت: در حال حاضر آموزش و پرورش حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از مطالبات را به ما پرداخت نکرده است و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان نیز از سازمان تامین اجتماعی طلب داریم.

مدیرعامل شرکت بیمه آتیه سازان حافظ تاکید کرد: دو قرارداد عمده ما با مشکلات عدیده مواجه است و معمولاً اگر مطالبات ما به موقع پرداخت نشود ما نیر نمیتوانیم مطالبات بیمارستانها را به موقع پرداخت کنیم و ممکن است این مراکز قرار داد شان را با ما کنند بیمه شدگان هستند که متضرر می‌شوند و آسیب می‌بینند.

وی گفت: در حال حاضر با ۴۸۶۱ مرجع درمانی طرف قرارداد هستیم که از جمله آنها می‌توان به کلینیک‌ها داروخانه‌ها و بیمارستانها و غیره اشاره کرد.

ریاحی فر گفت :بیمه آتیه سازان حافظ صددرصد متعلق به بیمه سلامت است و کنترل بازار بیمه های تکمیلی درمان است.

به گفته وی، تعداد افراد طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر هستند و مابقی مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری آموزش و پرورش است در مجموع ۶ میلیون بیمه شده داریم .

ریاحی فر گفت :تامین اجتماعی از اول آذر مطالباتش را پرداخت نکرده البته تصور می شود مشکلاتی برای بودجه و نقدینگی تامین اجتماعی پیدا شده و در سایر موارد نیزدچار مشکلات ی شده است.

وی با اشاره به اینکه صددرصد بیمه آتیه سازان متعلق به بیمه سلامت است گفت بیمه سلامت بیمه پایه درمان را بر عهده دارد و وظیفه ما فروش بیمه تکمیلی و کنترل بازار بیمه های تکمیلی است و قرار بود در برنامه پنجم بیمه های پایه در بیمه سلامت ادغام شوند و اگر این اتفاق می‌افته شرایط متفاوت تر می شود و منابع مالی پایدار شده ای داشتیم.

ریاحی فر درباره مشکلات آموزش و پرورش نیز گفت: بودجه رفاهی آموزش و پرورش کامل تخصیص پیدا نمی کنند و معمولاً بیمه در اولویت های آخر پرداخت قرار می‌گیرندو بیمه تکمیلی نمی‌توانند از منابع خود را مصرف کنند حتی اگر از منابع خودمان برای پرداخت مطالبات مصرف کنیم باز هم چند هزار معلم در فضای مجازی کمپین های اعتراضی تشکیل می دهند و کار ما را با مشکل مواجه می کنند.

وی افزود:در حال حاضرتقاضاهای القایی بسیاری مواجه هستیم به ویژه در جمعیت بازنشستگان تقاضای القایی در بخش آنژیو و کاتاراکت ( آب مروارید) بسیار زیاد شده و درصد بسیاری از آنژیو ها سالم است و نیازی نبود پزشک بیمار آن برای آنژیو بفرستد.

مدیر عامل شرکت آتیه سازان حافط گفت: پیشنهاد کردیم آموزش و پرورش اوراق بهادار (سکوک)را که زمان وصول آن سال۹۹ است را به بانک سرمایه بدهد و بخش ی آز مطالبات آموزش و پرورش محقق شود.

وی گفت مشکل عمده ما عدم پرداخت ها ست سازمان تامین اجتماعی و اساس قرارداد منعقد شده باید ۴۵ روز مطاللبات را پرداخت می کرد در صورتی که در حال حاضر دو ماه از وعده گذشته است.