یک نقره و ۵ برنز حاصل تلاش کاراته کاهای ایران در لیگ جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مرحله لیگ جهانی کاراته وان در دوبی امارات با حضور ۷۲۶ کاراته کا از ۷۵ کشور پیگیری شد و تیم ایران توسط علی فداکار در وزن منهای ۸۴ کیلوگرم به مدال نقره رسید. در کاتای انفرادی ابوالفضل شهرجردی، در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم، امیررضا میرزایی، در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم، علی اصغر آسیابری، در وزن به اضافه ۶۸ کیلوگرم بانوان حمیده عباسعلی و کاتای تیمی بانوان مدالهای برنز کشورمان را کسب کردند.



علی فداکار کاراته کا وزن منهای ۸۴ کیلوگرم کاراته کاهایی از کانادا، آذربایجان، آرژانتین، کرواسی و اوکراین را برد و در فینال مقابل احمد المساری مصری ۵ بر یک شکست خورد و به مدال نقره این وزن رسید.