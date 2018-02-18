  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۲۰

یک نقره و ۵ برنز حاصل تلاش کاراته کاهای ایران در لیگ جهانی

یک نقره و ۵ برنز حاصل تلاش کاراته کاهای ایران در لیگ جهانی

کاراته کاهای ایران در دومین مرحله لیگ جهانی کاراته وان در امارات به یک مدال نقره و ۵ مدال برنز دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مرحله لیگ جهانی کاراته وان در دوبی امارات با حضور ۷۲۶ کاراته کا از ۷۵ کشور پیگیری شد و تیم ایران توسط علی فداکار در وزن منهای ۸۴ کیلوگرم به مدال نقره رسید. در کاتای انفرادی ابوالفضل شهرجردی، در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم، امیررضا میرزایی، در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم، علی اصغر آسیابری، در وزن به اضافه ۶۸ کیلوگرم بانوان حمیده عباسعلی و کاتای تیمی بانوان مدالهای برنز کشورمان را کسب کردند.

علی فداکار کاراته کا وزن منهای ۸۴ کیلوگرم کاراته کاهایی از کانادا، آذربایجان، آرژانتین، کرواسی و اوکراین را برد و در فینال مقابل احمد المساری مصری ۵ بر یک شکست خورد و به مدال نقره این وزن رسید.

کد مطلب 4231361

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها