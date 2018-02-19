مسافران نوروزی بلیط سفر را از منابع معتبر خریداری نمایند

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای که در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته، اعلام کرد: نظر به اینکه در آستانه سال جدید و به تبع آن افزایش تقاضا برای سفرهای نوروزی ، برخی از دفاتر خدمات مسافرتی (هوایی- جاده ای) با سوءاستفاده از افزایش تقاضا ، مبادرت به افزایش غیر قانونی نرخ بلیط می نمایند؛ لذا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن قدردانی از شرکتهایی که با تبعیت از قانون و مقررات ، قیمتهای مصوب را رعایت می کنند به منظور رعایت ‌حقوق ‌مصرف کنندگان و جلوگیری از بروز هرگونه مشکلی برای مسافران، توصیه هایی را به هموطنان عزیز گوشزد می نماید.

این سازمان با توجه به صلاحیت ذاتی خود در امر پیشگیری و رسیدگی به تخلفات، آمادگی خود را برای رسیدگی فوری به شکایات مردمی از طریق تلفن ۱۲۴ واحد رسیدگی به شکایات مردمی سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور درخصوص تخلفات احتمالی از سوی شرکت های مذکور اعلام می کند.

توصیه های ضروری به مسافرین در بخش حمل و نقل هوایی

هموطنان باید نسبت به تهیه بلیط و رزرو تورهای نوروزی از دفاتر خدمات مسافرت هوایی که مجوز از سازمان هواپیمایی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دارند، اقدام نمایند.

بهتر است برای رزرو تورهای نوروزی به دفاتر برگزار کننده اصلی تور مراجعه نمایید.

برای اطمینان ازصحت بلیط خریداری شده، آنرا از سایت دارای نماد الکترونیکی معتبر خریداری نمایید .

در صورت خرید بلیط هواپیما از سایت دفاتر فروش، حتماً نسبت به استعلام بلیط خود از سایت شرکت هواپیمایی مربوطه اقدام نمایید.

قیمت بلیط چارتری نباید بیشتر از قیمت اعلامی توسط شرکت های هواپیمایی باشد.

قانون کنسلی بلیط پروازهای چارتری مطابق قوانین کنسلی پروازهای برنامه ای است.

دفاتر و آژانس های برگزار کننده تور باید با مسافران قرار داد تنظیم نمایند تا قابلیت طرح شکایت و امکان پیگیری موضوع برای شاکی در مراجع قضایی فراهم گردد. در غیر اینصورت دفاتر و آژانس های برگزار کننده تور مرتکب تخلف شده اند.

کلیه دفاتر هواپیمایی موظفند در صدور بلیط هواپیما در پروازهای چارتر از عبارت "غیر قابل برگشت" جدا خودداری نمایند.

در صورت دادن پاسپورت و سایر مدارک به آژانس هواپیمایی،باید حتماً نسبت به اخذ رسید با مهر آژانس از متصدی مربوطه اقدام نمایید.

توصیه در بخش حمل و نقل جاده ای مسافر

شرکت و موسسات مسافربری مکلفند نسبت به تهیه و نصب تابلوی اعلام نرخ فروش بلیط در محل مناسب و قابل رویت مسافرین اقدام نمایند.

بهای بلیط برای اطفال کمتر از ۵ سال بدون اختصاص صندلی رایگان است.

شرکت و موسسات مسافربری ملزم به حمل توشه همراه مسافر به میزان ۲۰ کیلوگرم برای هر بلیط هستند.

حمل هر نوع بار و کالای تجاری توسط ناوگان عمومی جاده ای ممنوع است.

شرکت ها و موسسات مسافربری مکلفند در صورت انصراف مسافر از سفر نسبت به استرداد مبلغ بهاء بلیط مطابق دستورالعمل مربوطه اقدام نمایند.

شماره تلفن ۱۲۴ در تمام روزها و ساعات آماده دریافت شکایات هموطنان عزیز است.