متکدیان از سطح شهر اردبیل جمع آوری شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نواداد شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی متکدیان اردبیل تصریح کرد: متاسفانه متکدیان چهره نامطلوبی در شهر ایجاد کرده اند.

وی افزود: با توجه به افزایش تعداد متکدیان تدبیر و عزم جدی برای جمع آوری و ساماندهی متکدیان ضروری است.

معاون سیاسی استانداری اردبیل به ضرورت استفاده از تجربیات سایر استان ها اشاره کرد و بیان داشت: به ویژه می توان از تجربیات موفق شهر تبریز استفاده کرد.

نواداد ادامه داد: ضروری است گروهی از مدیران دستگاه های اجرایی برای بررسی روش ها و سیاست های ساماندهی متکدیان به تبریز سفر کنند.

وی خواستار استفاده از تمامی امکانات در این خصوص شد و بیان داشت: ضروری است مشارکت مردمی نیز در این راستا جلب شود.

به گفته معاون سیاسی استانداری اردبیل تمامی ادارات باید با مسئولیت پذیری برای مقابله با این آسیب تلاش خود را به کار گیرند.