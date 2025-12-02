جوانمرد: ساماندهی متکدیان نیازمند اجرای منظم وظایف نهادهاست

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر جوانمرد صبح سه شنبه در جلسه بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه جمعآوری و ساماندهی متکدیان سطح شهر اردبیل، با اشاره به اینکه پدیده تکدیگری از آسیبهای جدی اجتماعی است که نیازمند مدیریت واحد و پیوسته میباشد اظهار کرد: ساماندهی این معضل تنها زمانی نتیجهبخش است که نهادهای متولی، وظایف خود را در مراحل مختلف از جمعآوری تا نگهداری و بازتوانی بهطور مشخص و منظم انجام دهند.
وی تأکید کرد که دادگستری استان با جدیت پیگیر اجرای تکالیف قانونی دستگاهها خواهد بود و افزود: ساماندهی پایدار تکدیگری نیازمند همکاری بینبخشی، اجرای دقیق شرح وظایف و پیگیری مستمر است و این مسیر بدون حضور فعال همه دستگاهها محقق نخواهد شد.
در ادامه جلسه، مقرر شد مراحل غربالگری توسط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام و وضعیت سلامت و نیازهای اولیه متکدیان بررسی و گزارش آن به دستگاه قضائی ارائه شود. بر اساس این گزارشها، افراد به دستگاههای ذیربط برای اقدامات حمایتی و ساماندهی ارجاع خواهند شد.
