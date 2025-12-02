  1. استانها
  2. اردبیل
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳

جوانمرد: ساماندهی متکدیان نیازمند اجرای منظم وظایف نهادهاست

جوانمرد: ساماندهی متکدیان نیازمند اجرای منظم وظایف نهادهاست

اردبیل-معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت:ساماندهی متکدیان نیازمند یک مدیریت واحد و پیوسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر جوانمرد صبح سه شنبه در جلسه بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان سطح شهر اردبیل، با اشاره به اینکه پدیده تکدی‌گری از آسیب‌های جدی اجتماعی است که نیازمند مدیریت واحد و پیوسته می‌باشد اظهار کرد: ساماندهی این معضل تنها زمانی نتیجه‌بخش است که نهادهای متولی، وظایف خود را در مراحل مختلف از جمع‌آوری تا نگهداری و بازتوانی به‌طور مشخص و منظم انجام دهند.

وی تأکید کرد که دادگستری استان با جدیت پیگیر اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها خواهد بود و افزود: ساماندهی پایدار تکدی‌گری نیازمند همکاری بین‌بخشی، اجرای دقیق شرح وظایف و پیگیری مستمر است و این مسیر بدون حضور فعال همه دستگاه‌ها محقق نخواهد شد.

در ادامه جلسه، مقرر شد مراحل غربالگری توسط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام و وضعیت سلامت و نیازهای اولیه متکدیان بررسی و گزارش آن به دستگاه قضائی ارائه شود. بر اساس این گزارش‌ها، افراد به دستگاه‌های ذی‌ربط برای اقدامات حمایتی و ساماندهی ارجاع خواهند شد.

کد خبر 6675201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها