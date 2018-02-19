مذاکرات آستانه و سوچی برای امنیت سوریه، امیدآفرین بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی شامگاه دوشنبه در گفتگوی تلفنی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه با وی، مبارزه با تروریسم و عاری کردن سوریه از گروه‌های تروریستی و مقابله با رفتارهای تجزیه طلبانه در منطقه را از اهداف مشترک ایران و ترکیه عنوان کرد و افزود: امروز توطئه های تجزیه طلبانه و تلاش‌هایی برای استقرار دولت های دست نشانده در منطقه در حال وقوع است که باید با گسترش همه جانبه همکاری‌ها در راستای رفع این نگرانی های امنیتی تلاش کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه مذاکرات سران و مسئولان ایران، ترکیه و روسیه در آستانه و سوچی در جهت تقویت آرامش، ثبات و امنیت سوریه، امید آفرین بوده است، گفت: این روند مثبت باید با ادامه رایزنی‌ها و مذاکرات سران سه کشور بیش از پیش گسترش یابد.

روحانی با اشاره به توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال کشورهای منطقه خاطرنشان کرد: ایران و ترکیه اهداف مشترکی در زمینه مسائل منطقه ای و بین المللی دنبال می کنند و باید با گسترش همکاری ها در راستای اجرای توافقات آستانه تلاش کنیم.

رئیس جمهور تاکید کرد: نباید اجازه بدهیم تا گروههای تروریستی بتوانند دوباره تجدید قوا کرده و فرصت حضور دوباره در منطقه پیدا کنند.

روحانی ضمن تاکید بر لزوم احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه اظهار داشت: باید هرچه سریعتر امنیت و ثبات به سوریه بازگشته و شرایطی فراهم شود که همه آوارگان سوری بتوانند به کشور خود بازگردند.

رئیس جمهور همچنین از ابراز همدردی و تسلیت دولت و ملت ترکیه با مردم ایران در سانحه سقوط هواپیمای مسیر تهران – یاسوج تشکر کرد.

"رجب طیب اردوغان" نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن ابراز تاسف از سانحه سقوط هواپیما و جان باختن تعدادی از هموطنانمان در این حادثه، مراتب همدردی و تسلیت دولت و ملت ترکیه با مردم ایران را به دکتر روحانی اعلام کرد.

رئیس جمهور ترکیه همچنین ضمن ارائه گزارشی از چگونگی حضور نیروهای ترکیه در منطقه عفرین، خاطرنشان کرد: آرزوی ما اینست که تمام مناطق سوریه از وجود تروریست ها پاک شود و معتقدیم حفظ تمامیت ارضی این کشور باید دغدغه همه کشورهای منطقه باشد.

رجب طیب اردوغان با تقدیر از حمایت های جمهوری اسلامی ایران در مسائل منطقه ای، بین المللی و مبارزه با تروریسم از ترکیه، بر ادامه روند مذاکرات و همکاری های ایران، ترکیه و روسیه درباره حل بحران سوریه تاکید کرد و گفت: رفتارهایی که با نیت تخریب روند تلاش های سه کشور در آستانه و سوچی صورت می گیرد، هرگز به نفع منطقه نخواهد بود.