سفیر سوئد به وزارت امور خارجه کشورمان احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، بهرام قاسمی اعلام کرد: به دنبال اقدام نامتعارف دولت سوئد در اعطای تابعیت به احمدرضا جلالی محکوم امنیتی، روز دوشنبه سفیر سوئد در تهران توسط مدیر کل کنسولی به وزارت امور خارجه احضار شد.

قاسمی افزود: در این دیدار اعتراض شدید دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص اقدام دولت سوئد در اعطای تابعیت به فردی که به جاسوسی برای موساد و رژیم صهیونیستی و مشارکت در قتل دانشمندان ایرانی اعتراف کرده است، به سفیر سوئد اعلام شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین اظهار داشت: در این احضار به سفیر سوئد تاکید شد بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران تابعیت اکتسابی و خارجی نامبرده مورد قبول نمی باشد و وی کماکان ایرانی است و از همین روی اقدام دولت سوئد را اقدامی نا متعارف، سوال برانگیز و غیردوستانه تلقی می کنیم و تحت هیچ شرایطی سایر کشورها حق دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران را ندارند.

قاسمی با اشاره به اینکه در هیچ کشوری به یک مجرم و معترف به قتل که در زندان و بازداشتگاه به سر می برد، بدین شکل تابعیت مضاعف اعطاء نمی شود، اقدام اخیر دولت سوئد را بسیار عجیب، غیر اصولی و سوال برانگیز خواند.

سفیر سوئد در پایان به مدیر کل کنسولی وزارت امورخارجه اعلام کرد، مراتب فوق را به دولت و مقامات کشور متبوع خود منعکس خواهد کرد.