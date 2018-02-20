سیره حضرت زهرا (س) الگوی شایسته زنان مسلمان است

آیت الله مصطفی علما در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رسول گرامی اسلام(ص) فرمودند «فاطمه زهرا(س) پاره تن من است»، و این فرمایش حضرت رسول بیانگر عظمت و والایی آن حضرت است.

وی با بیان اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها مقامات و فضایل فراوانی دارند، گفت: از حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها توصیفات معنوی فراوانی داریم و این بانوی بزرگ اسلام الگوی والای زنان مسلمان است.

آیت الله علما بیان کرد: یکی از القاب حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، کوثر است و از معانی کوثر، خیر کثیر و داشتن فرزندان بابرکت است که حضرت زهرا (س) داشتند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه تصریح کرد: نزول یک سوره قرآن برای حضرت زهرا سلام الله علیها و حضور جبرئیل بر ایشان نمایانگر برکت و عظمت این بانوی بزرگ اسلام است.

آیت الله علما بیان کرد: پیامبر مکرم (ص) دست حضرت زهرا سلام الله علیها را می بوسید که بیانگر عظمت و والایی این بانوی بزرگوار است.

وی حضرت زهرا سلام الله علیها را الگوی والای حجاب و عفاف برای جوامع مسلمان دانست و گفت: سیره حضرت فاطمه سلام الله علیها الگوی شایسته زنان مسلمان است.