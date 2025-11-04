۱۳ آبان؛ روزی که دیوارهای کاخ ستم آمریکای جهانخوار را به لرزه درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌السلام والمسلمین احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدات اداری به مناسبت فرارسیدن ۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره) و روز دانش‌آموز و همچنین به مناسبت ایام عزداری شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) پیامی را صادر کرد.

متن این پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در ایام سوگواری دخت نبی مکرم اسلام (ص)، بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، که آسمان بر مصائبش اشک ریزد و زمین در غم فراقش نوحه‌خوان، فرخنده یاد سیزدهم آبان نیز فرا می‌رسد؛ روزی که خروش استکبارستیزی امت واحده، دیوارهای کاخ ستم آمریکای جهانخوار را به لرزه درآورد.

سینه‌ی زهرای اطهر (سلام الله علیها)، نخستین سنگر دفاع از حریم ولایت شد و خون پاک دانش آموزان و دانشجویان در سیزدهم آبان، تجلی‌گاه دفاع از حریم انقلاب اسلامی گشت. اینها هر دو، حلقه‌هایی از یک زنجیرند.

در مسیر استمرار صراط مستقیم تا ظهور حجت خدا (روحی و ارواحنا له الفدا) سیزدهم آبان، نماد بیداری و استکبار ستیزی است و شهادت کوثر قرآن، نماد مظلومیت و عدالت خواهی؛ و این تقارن پر معنا، به ما می‌آموزد که راه مقابله با جور و ستم، ادامه‌ی خط سرخ فدک و فداست. باشد که با اقتدا به اسوه‌ی صبر و مقاومت، حضرت زهرا (سلام‌الله علیها)، پرچم استقلال و آزادی را همچنان بر افراشته نگه داریم و پاسداری از آرمان‌های‌های دانش‌آموزان شهید و فرزندان انقلاب را، سرلوحۀ عمل خویش قرار دهیم، و سخت استدعا داریم که پروردگار متعال، وجود مقام معظم رهبری (مدّظله‌العالی) را تا ظهور موفور السرور حضرت صاحب الامر (عج)، سلامت و پایدار بدارد.