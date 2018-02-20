صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که آیا این حوادث از دلایل استیضاح وزیر راه و شهرسازی است، ادامه داد: سانحه هوایی یاسوج از جمله دلایلی بود که استیضاح وزیر راه و شهرسازی را کلید زده است.
بدری متذکر شد: خودداری از ارائه توضیحات کافی به مردم و نمایندگان در خصوص حوادث و نحوه مدیریت آن و همچنین بیتوجهی به تعهداتی که وزیر در هنگام اخذ رأی مطرح کرده بود، از علل استیضاح است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بخشی از تعهدات وزیر راه در خصوص ناوگان حملونقل عمومی هنوز به اجرا درنیامده است، ادامه داد: هفته آینده موضوع استیضاح را در مجلس بررسی خواهیم کرد.
وی همچنین به تشکیل جلسه در کمیسیون عمران مجلس در روز چهارشنبه با حضور وزیر راه اشاره کرد و افزود: در این جلسه ابعاد حادثه هوایی یاسوج را بررسی خواهد شد.
بخشی از علت حوادث ریلیوهوایی سوءمدیریت است
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ابراز تأسف از سقوط هواپیما در مسیر تهران - یاسوج متذکر شد: بررسیها نشان میدهد عمر این هواپیما ۲۵ سال بوده است.
به گفته بدری بخشی از مشکلات بحرانی به وجود آمده در سوانح ریلی، برف و سوانح هوایی به سوءمدیریتها مرتبط است و هر چند مشکل زیرساخت داریم اما نباید از تأثیر سوءمدیریتها در بروز و ظهور این حوادث چشم پوشید.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس با بیان اینکه در همین سانحه هوایی یاسوج چنان که سایر پروازها در شرایط بد جوی لغو میشد، باید این پرواز نیز لغو میشد و هر چند دلخوری ۶۰ مسافر را به دنبال داشت اما جانشان به خطر نمیافتاد.
وی تأکید کرد: در حادثه قطار نیز نباید سوءمدیریتها به شکلی بود که یک اپراتور بتواند مجوز صادر کند و در بارش اخیر برف نیز شاهد برخی سوءمدیریتها در وضعیت بحرانی بودیم.
عمر ناوگان هوایی کشور بیش از میانگین جهانی است
بدری همچنین به ضرورت نوسازی ناوگان هوایی کشور تاکید کرد و افزود: عمر مفید ناوگان هوایی کشور ۲۲ الی ۲۳ سال محاسبه شده و این در حالی است که در دنیا عمر مفید حدود ۱۰ سال است.
وی ادامه داد: به دلیل کمبود هواپیما، بیش از حد نیز از امکانات موجود استفاده میشود و این موضوع خود فرسودگی ناوگان را به دنبال دارد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید به اینکه خدمات پس از فروش مطلوبی نیز به ناوگان هوایی ارائه نمیشود، متذکر شد: مجموع این عوامل ایجاب میکند که تمامی دولتها و نه تنها یک دولت برای بهبود ناوگان هوایی چارهای بیندیشند.
بدری با اذعان به اینکه در دولت روحانی اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است، اضافه کرد: با این وجود این امکانات کفاف نمیکند و باید برای ورود بخش خصوصی در بهسازی و نوسازی ناوگان هوایی بستر فراهم شود.
وی با بیان اینکه ارائه تسهیلات کمبهره نیز میتواند بخشی از مشکلات را رفع کند، متذکر شد: در عین حال بخشی از مشکلات ناوگان هوایی کشور به تحریمها و عدم همکاری بانکهای خارجی مرتبط است.
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