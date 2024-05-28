۲۲ نفر در آمریکا بر اثر وقوع طوفان جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیانان، در پی وقوع طوفان و گردباد شدید در ایالتهای مرکزی آمریکا تاکنون دستکم ۲۲ نفر جان باخته و جان ۱۱۰ میلیون آمریکایی نیز در خطر است.
گفته میشود بر اثر این طوفان برق ۳۰۰ هزار نفر در هفت ایالت آمریکا قطع شده است.
رسانههای آمریکا دیروز دوشنبه شمار قربانیان این حادثه را ۱۸ نفرکشته و صدها نفر زخمی اعلام کردند.
تصاویر منتشرشده نشان میدهد که طوفان در ایالت میسوری سقف یک خانه و خطوط برق را تخریب میکند.
سیانان گزارش میدهد که این «کشتار» ممکن است هنوز پایان نیافته باشد، زیرا خطر گردبادهای شدید در چندین ایالت از جمله آرکانزاس، ایلینوی، کنتاکی، میسوری و تنسی وجود دارد.
پیش از این «ری ساپینگتون» از مقامات شهر کوک واقع در ایالت تگزاس آمریکا اعلام کرد که بر اثر وقوع طوفان در این منطقه ۵ نفر جان خود را دست دادند. ری ساپینگتون با اشاره به اینکه ۳ نفر از جان باختگان عضو یک خانواده بودند، گفت: شمار زیادی نیز در این طوفان زخمی شده اند.
وی با بیان اینکه عملیات جستجو و نجات ادامه دارد، افزود: بیم آن میرود که شمار قربانیان افزایش یابد. مقامات همچنین اعلام کردند که به خطوط برق و خانهها در منطقه هم آسیب وارد شده است.
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