عامل تیراندازی در یک بوستان در جنوب تهران دستگیر شد

سرهنگ محمد قاسم طرهانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری اراذل و اوباش در پارک «سه دختران» شهرری که با سلاح گرم اقدام به تیراندازی و ایجاد مجروحیت برای طرف مقابل شده بود، پیگیری موضوع در دستور کار سازمان اطلاعات انتظامی ری قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات اولیه نشان از این داشت درگیری در بین دو اراذل و اوباش رخ داده و متهم برای قدرت نمایی اقدام به تیراندازی و مجروحیت طرف مقابل کرده است، افزود: با شناسایی مخفیگاه متهم، مأموران پس از هماهنگی‌های قضائی متهم را روز گذشته در مخفیگاهش دستگیر کردند.

طرهانی اضافه کرد: متهم پس از تکمیل پرونده و پایان تحقیقات برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی اعزام شد.