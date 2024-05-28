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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۷:۴۹

فرمانده انتظامی ری:

عامل تیراندازی در یک بوستان در جنوب تهران دستگیر شد

عامل تیراندازی در یک بوستان در جنوب تهران دستگیر شد

ری- فرمانده انتظامی ری از دستگیری عامل تیراندازی و قدرت نمایی در بوستان «سه دختران» ری خبر داد.

سرهنگ محمد قاسم طرهانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری اراذل و اوباش در پارک «سه دختران» شهرری که با سلاح گرم اقدام به تیراندازی و ایجاد مجروحیت برای طرف مقابل شده بود، پیگیری موضوع در دستور کار سازمان اطلاعات انتظامی ری قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات اولیه نشان از این داشت درگیری در بین دو اراذل و اوباش رخ داده و متهم برای قدرت نمایی اقدام به تیراندازی و مجروحیت طرف مقابل کرده است، افزود: با شناسایی مخفیگاه متهم، مأموران پس از هماهنگی‌های قضائی متهم را روز گذشته در مخفیگاهش دستگیر کردند.

طرهانی اضافه کرد: متهم پس از تکمیل پرونده و پایان تحقیقات برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی اعزام شد.

کد مطلب 6120873

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    نظرات

    • ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      1 0
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      باید با اینها به بدترین شکل ممکن برخورد بشه
    • IR ۰۷:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      0 0
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      هردوی این اوباش را در همان پارک آفتابه به گردنشان انداخته و در پارک بچرخانید. باور کنید دیگه از شرارت دست بر می دارند.

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