۷ بالگرد و ۳۰ پهپاد آماده پرواز در منطقه دنا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با شبکه خبر اعلام کرد: از امروز در محور جنوبی دنا به ویژه در منطقه بیژن و سی سخت نیز تجسس ها آغاز می شود.

استاندار کهگیلویه خاطرنشان کرد: امروز علاوه بر گشت های هوایی بالگردها در منطقه، تیم های زمینی نیز اعزام و تجسس در مناطق صعب العبور منطقه آغاز شده است.

مرتضی دهقان معاون عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری نیز اظهار کرد: ۵۰۰ عکس هوایی از منطقه احتمالی سقوط هواپیما گرفته شده و آنالیز آنها ادامه دارد.

همچنین علاوه بر حضور ۱۰۰ کوهنورد حرفه ای در محل، تکاوران تیپ ۶۵ نوهد نیز امروز به منطقه می رسد.

گفتنی است شرایط جوی منطقه امروز مساعد است و خبری از وجود ابر در اطراف رشته کوه دنا نیست. وزش باد هم متوقف شده است. این شرایط، امکان نفوذ در مناطق صعب العبور را فراهم می کند.

همچنین ۱۵ گروه کوهنوردی و جمعی از اهالی از ساعت ۴ بامداد امروز ساماندهی شدند و حرکت خود را برای صعود به قلل دنا آغاز کردند.

رئیس ستاد مدیریت بحران استان اصفهان نیز اعلام کرد امروز ۷ فروند بالگرد و ۳۰ فروند پهپاد نیز به صورت ویژه آماده گشت زنی هوایی برای تجسس و یافتن شواهدی از هواپیمای ای تی آر شرکت هواپیمایی آسمان هستند.