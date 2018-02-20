اسامی تیم ملی بسکتبال برای دیدار با قزاقستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، پس از پایان آخرین تمرین تیم ملی بسکتبال، کادر فنی اسامی ۱۲ بازیکن را برای دیدار با قزاقستان اعلام کرد. اسامی بازیکنان به شرح زیر است:

صمد نیکخواه بهرامی، حامد حدادی، اوشین ساهاکیان، محمد جمشیدی، ارسلان کاظمی، محمد حسن زاده، آرن داودی، سجاد مشایخی، نوید نیکتاش، میثم میرزایی، سعید داورپناه، نوید رضایی فر

روزبه ارغوان به دلیل سرما خوردگی این بازی را از دست داد.

دیدار ایران و قزاقستان در پنجره دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ پنجشنبه سوم اسفند در شهر آستانه و به میزبانی قزاقستان برگزار خواهد شد.