جزئیات پاسخ دهی به سئوالات کنکور دکتری ۹۷ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D » (نیمه متمرکز) سال ۹۷ روز جمعه چهارم اسفند در ۵۵ شهرستان با رقابت بیش از ۲۳۴ هزار نفر برگزار می شود.

به کلیه داوطلبان به همراه بسته حاوی دفترچه سوال که توضیحات آن در بند«ج» درج شده است، یک پاسخنامه داده خواهد شد که در مستطیل بالای پاسخنامه نام خانوادگی، نام، شماره داوطلب، کد و نام رشته امتحانی وی در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۹۷ درج شده است.

داوطلب به محض دریافت بسته مربوط و قبل از باز کردن، ابتدا باید شماره داوطلبی و مشخصات مندرج بر روی آن را با شماره داوطلبی مندرج بر روی صندلی و همچنین مندرج در کارت شرکت در آزمون خود مقایسه کند تا مطمئن شود بین آنها هیچ اختلافی نیست و در صورت مشاهده تفاوت، بیدرنگ موضوع را به نزدیکترین مراقب در جلسه آزمون اطلاع دهد و موضوع را دنبال کند تا اختلاف برطرف شود.

پس از اطمینان از صحت مندرجات بسته حاوی سوال و پاسخنامه لازم است در زمان مقرر و با اعلام بلندگو اقدام به باز کردن پوشش پلاستیکی کرده و با خارج کردن پاسخنامه امتحانی و دفترچه سوال، کد دفترچه سوال را با کد درج شده در قسمت بالای پاسخنامه مقایسه کرده و در صورت مشاهده اختلاف موضوع را به نزدیکترین رابط یا مراقب اطلاع دهد، سپس مشخصات خود را در ذیل پاسخنامه و همچنین در قسمت مربوط به قبل از شروع سوال در دفترچه درج و محل مربوط را امضاء کند.

عدم تکمیل جدول ذیل پاسخنامه به منزله عدم حضور داوطلب در جلسه آزمون تلقی خواهد شد.

داوطلب باید محل مخصوص جوابی را که در پاسخنامه برای هر سوال در نظر می گیرد فقط به وسیله مداد سیاه نرم پررنگ (نه خودکار، نه مداد کپی ). . . و پر کند. جوابها فقط در پاسخنامه با پرکردن محل مخصوص مشخص می شود.

برای هر پاسخ صحیح سه (۳) نمره مثبت و به منظور خنثی کردن پاسخهای حدسی و یا تصادفی برای هر پاسخ غلط یک (۱) نمره منفی منظور خواهد شد.

اگر به سوالی بیش از یک پاسخ داده شود همه پاسخها، غلط محسوب خواهد شد و به آن سوال یک نمره منفی تعلق خواهد گرفت.

در جلسه آزمون به کلیه داوطلبان دو بسته نایلونی داده خواهد شد که بسته اول حاوی سوالات دروس اختصاصی (دفترچه شماره ۱) همراه با پاسخنامه آزمون و بسته دوم حاوی سوالات آزمون دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی عمومی (دفترچه شماره ۲) است.

داوطلبان باید نسبت به پاسخگویی به سوالات هریک از دفترچه های مذکور در همان پاسخنامه اقدام کنند.

تعداد سوالات دروس اختصاصی مندرج در دفترچه شماره یک آزمون مربوط به هریک از کدرشته های امتحانی و زمان پاسخگویی به آنها به شرح جدول زیر است:

گروه آزمایشی نام رشته امتحانی تعداد سوالات زمان پاسخگویی علوم انسانی مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز ۶۰ ۱۲۰ حسابداری ۷۵ جغرافیای سیاسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، ژئومورفولوژی، آب و هواشناسی، سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، اقتصاد نفت و گاز، تربیت بدنی ـ مدیریت ورزشی، تربیت بدنی ـ فیزیولوژی ورزشی، تربیت بدنی ـ آسیب شناسی ورزشی، تربیت بدنی ـ رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، تربیت بدنی ـ بیومکانیک ورزشی، فلسفه تعلیم و تربیت، برنامه ریزی درسی، مدیریت آموزشی، روانشناسی تربیتی، تکنولوژی آموزشی، آموزش عالی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، مشاوره، سنجش و اندازه گیری، روانشناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، مدیریت بازرگانی و راهبردی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت رسانه و اطلاعات، مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک، مدیریت فناوری اطلاعات، کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، گردشگری، مالی، باستان شناسی، محیط زیست، مطالعات زنان علوم اقتصادی، تاریخ ـ تاریخ اسلام، تاریخ ـ تاریخ ایران بعد از اسلام، تاریخ ـ تاریخ ایران قبل از اسلام، علوم اجتماعی، جمعیت شناسی، مددکاری اجتماعی، علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی، ادیان و عرفان، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، فلسفه و کلام، فقه شافعی، فلسفه، فلسفه منطق، فلسفه علم، حقوق عمومی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق بین الملل عمومی، حقوق خصوصی، حقوق نفت و گاز، مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل، علوم ارتباطات، مدرسی معارف اسلامی ۹۰ زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب ۱۰۰ علوم پایه شیمی ـ شیمی فیزیک، شیمی ـ شیمی آلی، شیمی ـ شیمی تجزیه، شیمی ـ شیمی معدنی، شیمی کاربردی، هواشناسی، آمار، ریاضی محض، ریاضی کاربردی، فیزیک دریا، علوم و فناوری نانو ـ نانو فیزیک، فیزیک، فوتونیک، ژئوفیزیک ـ لرزه شناسی، ژئوفیزیک ـ زلزله شناسی، ژئوفیزیک ـ الکترو مغناطیس، ژئوفیزیک ـ گرانی سنجی، علوم و فناوری نانو ـ نانو شیمی، بیوانفورماتیک، علوم کامپیوتر ۴۵ ۱۵۰ شیمی ـ شیمی پلیمر، فیتوشیمی ۶۰ زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی، زمین شناسی نفت، زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی، زمین شناسی آب های زیرزمینی، زمین شناسی مهندسی، زمین شناسی زیست محیطی، زمین شناسی پترولوژی، زمین شناسی اقتصادی، زمین شناسی تکتونیک، زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی، زیست شناسی گیاهی ـ سیستماتیک و بوم شناسی، زیست شناسی گیاهی ـ سلولی و تکوینی، زیست شناسی جانوری ـ فیزیولوژی، زیست شناسی جانوری ـ بیوسیستماتیک، زیست شناسی جانوری ـ سلولی و تکوینی، زیست شناسی ـ سلولی و مولکولی، بیوشیمی، ژنتیک مولکولی، میکروبیولوژی، بیوفیزیک، زیست فناوری میکروبی، زیست شناسی دریا، ریز زیست فناوری، علوم شناختی ۱۰۰ فنی و مهندسی کلیه رشته های امتحانی (از کدرشته امتحانی ۲۳۰۱ تا ۲۳۷۲) ۴۵ ۱۵۰ کشاورزی و منابع طبیعی کلیه رشته های امتحانی (از کدرشته امتحانی ۲۴۰۱ تا ۲۴۵۰) ۸۰ ۱۲۰ هنر کلیه رشته های امتحانی (از کدرشته امتحانی ۲۵۰۱ تا ۲۵۰۷) ۹۰ ۱۲۰ دامپزشکی کلیه رشته های امتحانی (از کدرشته امتحانی ۲۷۰۱ تا ۲۷۲۶) ۹۰ ۱۲۰ زبان کلیه رشته های امتحانی (از کدرشته امتحانی ۲۸۰۱ تا ۲۸۰۹) ۹۰ ۱۲۰

آزمون استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی عمومی: دفترچه شماره دو آزمون شامل سوالات دروس استعداد تحصیلی (۳۰ سوال) و زبان انگلیسی عمومی (۳۰ سوال) است که کلیه داوطلبان

باید در مدت ۹۰ دقیقه درخصوص پاسخگویی به آنها اقدام کنند.

کلیه دفترچه های سوال آزمون داوطلبان شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر داوطلب بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج شده است. این دفترچه ها دارای تنوع بوده و به تناسب در انواع A،B،C،D و E تقسیم می شوند.

پاسخنامه و دفترچه سوالات دروس اختصاصی در یک بسته نایلونی تحویل داوطلبان خواهد شد.

همراه داشتن هرگونه وسایل ارتباطی و الکترونیکی از قبیل پیجر، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند، دستبند هوشمند، تلفن همراه و ... در جلسه آزمون حتی بصورت خاموش طبق قانون رسیدگی به تخلفات منجر به حذف از گزینش در آزمون خواهد شد.

خارج کردن اوراق امتحانی از قبیل پاسخنامه، دفترچه سوال و یا کارت شرکت در آزمون از جلسه امتحان به عنوان تخلف محسوب می شود و با داوطلب متخلف برابر قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری رفتار خواهد شد.

در ابتدای جلسه آزمون، یک برگ فرم نظرخواهی به داوطلبان داده خواهد شد، داوطلبان لازم است پس از دریافت فرم و درج شماره داوطلبی خود در محل مخصوص به صورت دقیق و خوانا، نسبت به پاسخگویی به سوالات آن در همان فرم و در مدت ۱۰ دقیقه اقدام کنند. این نظرات هیچگونه تأثیری در نتایج آزمون آنان نخواهد داشت.

با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات داوطلبان به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه

ها دارد، داوطلبان باید نسبت به تکمیل کردن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۹۷ از تاریخ ۴ تا ۱۱ اسفند ۹۶ بصورت اینترنتی از طریق سایت این سازمان اقدام کنند.