کاپیتان علی فراهانی خلبان بالگرد نیروی هوافضای سپاه که موفق به یافتن لاشه هواپیمای ای تی آر آسمان شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: صبح امروز وارد منطقه مورد نظر شدیم و از زمانی که گشت زنی را شروع کردیم یک ساعت بعد موقعیت سقوط هواپیما را پیدا کردیم و آن را گزارش دادیم.

وی با بیان اینکه موقعیت سقوط در مسیر پروازی هواپیما قرار داشت اظهار داشت: این هواپیما دقیقا به نوک قله برخورد کرده بود ولی نمی دانیم چرا ارتفاع آن کم شده است. ما در ابتدا لکه ای دیدیم و بعد هم تعدادی از قطعات هواپیما را مشاهده کردیم که درنهایت تایید شد محل برخورد بوده است.

فراهانی ادامه داد: ارتفاع هواپیمای ای تی آر که در موقعیت بالای چهار هزار متری لاشه آن پیدا شد در حالت عادی باید تا دو هزار پا بالاتر از این می بود ولی احتمالا اتفاقی افتاده که ارتفاع هواپیما کم شده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر ۵۰ متر بالاتر بود می توانست قله را رد کند ولی ممکن است جریان هوا هواپیما را به پایین کشانده باشد البته تا زمانی که جعبه سیاه پیدا نشود علت وقوع حادثه مشخص نخواهد شد.

خلبان بالگرد اظهار داشت: چیزی از هواپیما باقی نمانده بود و لاشه آن خیلی ریز شده بود ارتفاع هلی کوپتر را کم کردیم و توانستیم قطعاتی بیابیم که متعلق به بدنه هواپیما است.

به گفته فراهانی احتمال زنده ماندن سرنشینان پس از برخورد وجود نداشته است.