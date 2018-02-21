  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۴۵

عدم مراجعه به منزله انصراف؛

جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد اعلام شد

جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد اعلام شد

جزئیات ثبت نام پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت رشته‌های با آزمون مقاطع کارشناسی پیوسته، کاردانی ناپیوسته و دکتری حرفه‌ای سال ۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، شرکت‌کنندگان در این آزمون ها می‌توانند با مراجعه به سایت اعلام نتایج مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.net از نتیجه دوره های تکمیل ظرفیت این دانشگاه مطلع شوند.

پذیرفته‌شدگان و ذخیره‌های همه رشته‌ها بدون توجه به زمان شروع به تحصیل مندرج در کارنامه اعلام نتایج، باید شخصا در یکی از روزهای چهارشنبه ۲ و پنجشنبه ۳ اسفندماه با در دست داشتن مدارک لازم برای ثبت نام به واحدهای ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir و همچنین سامانه دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس iau.ac.ir درج شده است، مراجعه کنند.

اعلام‌شدگان ذخیره باید در روزهای تعیین‌شده به واحدهای دانشگاهی مراجعه کرده و آمادگی خود را کتبا طبق فرم مخصوص و در قبال دریافت رسید از مسئولان مربوطه، برای ثبت‌نام اعلام و ساعت ۹صبح روز شنبه ۵ اسفندماه به واحدهای دانشگاهی مربوطه مراجعه کنند.

عدم مراجعه پذیرفته‌شدگان در روز مقرر به منزله انصراف از ثبت‌نام تلقی شده و هیچ‌گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

کد مطلب 4233169

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها