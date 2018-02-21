جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، شرکت‌کنندگان در این آزمون ها می‌توانند با مراجعه به سایت اعلام نتایج مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.net از نتیجه دوره های تکمیل ظرفیت این دانشگاه مطلع شوند.

پذیرفته‌شدگان و ذخیره‌های همه رشته‌ها بدون توجه به زمان شروع به تحصیل مندرج در کارنامه اعلام نتایج، باید شخصا در یکی از روزهای چهارشنبه ۲ و پنجشنبه ۳ اسفندماه با در دست داشتن مدارک لازم برای ثبت نام به واحدهای ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir و همچنین سامانه دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس iau.ac.ir درج شده است، مراجعه کنند.

اعلام‌شدگان ذخیره باید در روزهای تعیین‌شده به واحدهای دانشگاهی مراجعه کرده و آمادگی خود را کتبا طبق فرم مخصوص و در قبال دریافت رسید از مسئولان مربوطه، برای ثبت‌نام اعلام و ساعت ۹صبح روز شنبه ۵ اسفندماه به واحدهای دانشگاهی مربوطه مراجعه کنند.

عدم مراجعه پذیرفته‌شدگان در روز مقرر به منزله انصراف از ثبت‌نام تلقی شده و هیچ‌گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.