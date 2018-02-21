ژاپن ۲۰ فروند جنگنده اف-۳۵ از آمریکا می خرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های ترکیه، دولت ژاپن تصمیم گرفته است که با خرید ۲۰ فروند جنگنده اف-۳۵ از آمریکا، به شمار جنگنده های نیروی هوایی خود بیافزاید.

پیشتر اعلام شده بود ژاپن ۲۵ جنگنده از این نوع را مونتاژ می کند با این حال گویا مقامات توکیو تصمیم گرفته اند ۲۰ جنگنده را خریداری کنند.

بر این اساس خرید ۲۰ جنگنده اف-۳۵ طی ۶ سال آینده عملی خواهد شد و به جای مونتاژ آنها در کارخانه های داخلی، این تعداد مستقیما از شرکت «لاکهید مارتین» تحویل گرفته می شود.

علت این اقدام افزاش تهدیدهای هسته ای از سوی کره شمالی و حفظ آمادگی ژاپن در برابر حملات احتمالی این کشور عنوان شده است.

گفتنی است یکی از شرکت های مونتاژ کننده این نوع جنگنده در ژاپن شرکت میتسوبیشی است.