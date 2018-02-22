حجت‌الاسلام محمدحسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تشکیل ستاد دهه فجر سال‌جاری بلافاصله پس از ۹ دی، حضور مردم را در مراسم امسال تماشایی دانست و افزود: ستاد شهرستان با ۱۸ کمیته فعال و پرکار، برای سهولت در تصمیم‌گیری تشکیل شد اما در کنار فعالیت‌های این ستاد، حضور پرشور مردم و همکاری آنان غیرقابل‌انکار است.

وی هدف اقدامات ستاد دهه فجر را روشنگری، امیدبخشی و تبیین دستاوردهای انقلاب خواند و بیان کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در ۲۰ نقطه انجام شد و فضای تبلیغاتی مراسم باوجود پوسترها، پرچم‌ها و استقبال جوانان بسیار پرشور بود که در وصف این حضور باید گفت اجتماع تماشایی و ایستادگی مردم پای انقلاب یک معجزه است.

دبیر ستاد دهه فجر شاهرود در ادامه از برنامه‌های انجام‌شده طی دهه فجر فاطمی امسال نیز یادکرد و گفت: برنامه شب‌های دهه فجر در قالب ۱۰ شب ۱۰ مسجد و همچنین کرسی‌های تلاوت در سطح شهرستان با استقبال چشمگیر مردم و به‌خصوص جوانان برگزار شد، همچنین ۹ یادواره شهدا، برنامه ویژه جوانان و نوجوانان، برنامه‌های ویژه اساتید و دانشجویان و سرودخوانی ویژه شهدا از برنامه‌های دیگری بود که طی این دهه به انجام رسید.

حسین پور مراسم امسال را دارای امتیازات بخصوصی نسبت به سال‌های گذشته دانست و بیان کرد: تشکیل ستاد دهه فجر با سرعت و کمک مسئولان برای سهولت در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی برای استفاده از کمیته‌ها، اجرای برنامه‌ها به‌وسیله جوانان و نوجوانان، تنظیم سیستم صوتی مطلوب و ایجاد جایگاه راهپیمایی از ویژگی‌های مثبت مراسم امسال در مقایسه با سال‌های گذشته بود.

وی در پایان با قدردانی از مردم افزود: مراسم جشن انقلاب امسال به‌صورت سازمان‌یافته و پیوسته تا هجدهم بهمن‌ماه ادامه داشت و نکته قابل‌توجه آن حضور و هزینه مردم برای پذیرایی از مهمانان انقلاب بود و باید از این ملت قدردانی کرد.