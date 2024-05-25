به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اندکی پس از انتشار پیام گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) خطاب به خانوادههای اسرای صهیونیست نزد مقاومت فلسطین در غزه، این گروه مقاومت، ویدئویی را که وعده داده بود منتشر کرد.
در این ویدئو به وعدههای «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر، «بنی گانتز» عضو کابینه جنگ و «دانیل هاگاری» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر بازگرداندن اسرای صهیونیست اشاره شده و در پی آن تصاویر شماری از اسرای صهیونیست که در پی حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به هلاکت رسیدهاند به تصویر کشیده شده است.
گردانهای قسام در این ویدئو خطاب به خانوادههای اسرای صهیونیست نزد مقاومت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد: از نتانیاهو و کابینهاش نام آنها (اسرای صهیونیستِ به هلاکترسیده بر اثر حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی) را بپرسید. نامشان را به شما خواهند گفت، زیرا به خوبی آنان را میشناسند.
در پایان این ویدئو نیز قسام ضمن اشاره به اینکه زمان برای بازگرداندن اسرای صهیونیست رو به پایان است بیان کرد: این چنین آنهارا باز خواهند گرداند!!
گفتنی است جنبش مقاومت اسلامی فلسطین شامگاه هفدهم اردیبهشتماه با توافق پیشنهادی ارائهشده از سوی میانجیگران برای برقراری آتشبس در نوار غزه و مبادله اسرا میان رژیم صهیونیستی و مقاومت فلسطین موافقت کرد، اما این اقدام با کارشکنی از سوی رژیم صهیونیستی و حمله این رژیم به شهر رفح در جنوب نوار غزه همراه شد.
در پی این موضوع، تظاهرات شهرکنشینان صهیونیست و خانوادههای اسرای صهیونیست نزد مقاومت نیز شدت گرفت.
علاوه بر این با تداوم جنگ علیه نوار غزه و عدم کسب هرگونه دستاورد نظامی از سوی رژیم صهیونیستی انتقادها در سرزمینهای اشغالی علیه بنیامین نتانیاهو نخستوزیر این رژیم و کابینه وی شدت گرفته است. مخالفان نتانیاهو وی را به خریدن وقت برای باقیماندن در قدرت جهت فرار از محاکمه در پروندههای قضائی اقامهشده علیه او متهم میکنند. علاوه بر این خانوادههای اسیران صهیونیست خواهان آن هستند که رژیم صهیونیستی بدون اتلاف وقت و به هر قیمتی اسیران صهیونیست نزد مقاومت را در جریان توافق با مقاومت فلسطین آزاد کند و از ادامه حملههای بی فایده به نوار غزه که علاوه بر کشتار فلسطینیان کشتار این اسیران را نیز در پی دارد دست بردارد.
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