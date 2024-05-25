مادر «لیلانی» در تبریز ۵ قلو به دنیا آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، مادری اهل ملکان امروز در دومین زایمان خود در مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی الزهرا (س) تبریز ۵ فرزند پسر بدنیا آورد.

سیمین تقوی متخصص زنان زایمان و بارداری‌های پرخطر و پزشک جراح این مادر گفت: امروز در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳ با عنایت الهی، مادری سی ساله که ۵ قلو باردار بود به سلامتی فرزندان خود را بدنیا آورد.

وی افزود: بی تردید در دنیا بارداری ۵ قلو خیلی نادر است و نادرتر از این هم حفظ بارداری تا هفته ۳۵ بارداری است که به لطف خدا مادر از هفته‌ها قبل در این مرکز تحت مراقبت قرار داشت و چند روز بود که در بخش مراقبت ویژه نوزادان برای پذیرش ۵ نوزاد آمادگی لازم فراهم شده بود.

تقوی خاطرنشان کرد: در طی یک زایمان برنامه ریزی شده امروز صبح حدود ساعت ۹:۴۰ دقیقه تحت عمل جراحی با حضور سه نفر جراح و متخصص بارداری‌های پرخطر، متخصص هوشبری وتیم همراه، مسئول بخش مراقبت ویژه نوازدان و تیم اتاق عمل قرارگرفت.

این متخصص مادران پرخطر دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تبریک این موفقیت به خانواده این فرزندان عزیز و به همه سیستم بهداشتی درمانی استان که در همه سطوح دست ب دست هم داده‌اند و درجهت سلامت مردم عزیز تلاش می‌کنند خواستار حمایت کلیه ارگان‌های مسئول در تأمین نیازهای اولیه و بهداشتی وهمچنین کمک در نگهداری این ۵ قلوها شد.

محمدباقر حسینی رئیس بخش مراقبت‌های ویژه مرکزآموزشی درمانی الزهرا (س) تبریز نیز با اشاره به اینکه به لطف خدا همه نوزادان متولد شده درسلامت کامل بوده و تنها مشکلات تنفسی خفیفی دارند و درحال حاضر هر ۵ نوزاد در دستگاه‌های ویژه مراقبت نوزادان تحت مراقبت هستند.

وی افزود: قل اول با وزن ۲۱۰۰ گرم، قل دوم ۱۵۳۰ گرم، قل سوم ۱۹۲۰ گرم، قل چهارم ۱۷۰۰ گرم وقل پنجم هم دارای وزن ۲۱۰۰ گرم است.

این خانواده که از اهالی لیلان شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی هستند پیش از این دارای یک فرزند دختر ۵ ساله بودند و این بارداری به صورت طبیعی اتفاق افتاده و مادر درمان‌های ناباروی دریافت نکرده است.