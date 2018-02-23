۴ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۳۸

رئیس کمیسیون کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین:

وکالت در کشور تخصصی نیست

قزوین- رئیس کمیسیون کارآموزان کانون وکلای دادگستری قزوین گفت:وکالت درکشور تخصصی نیست و هر کس پروانه وکالت می گیرد می تواند در همه رشته ها ورود کند درحالیکه تسلط کامل در همه زمینه ها نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد سید رضی پنجشنبه شب در شانزدهمین آیین تحلیف کارآموزان وکالت دادگستری استان قزوین که با حضور مرتضی شهبازی نیا رئیس اسکودا برگزار شد اظهارداشت: دانش حقوق تمام شدنی نیست و قلمرو گسترده ای دارد لذا وکلا همواره باید علم خود را به روز کنند و چون شاخه های متنوعی به رشته حقوق اختصاص داده شده به دانش خود فقط برای آزمون اکتفا نشود.

رئیس کمیسیون کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان تصریح کرد:رشته حقوق با همه علوم ارتباط دارد و هر اتفاقی که در عالم حقوق رخ می دهد باید وکیل بتواند خود را با آن هماهنگ کند تا از غافله عقب نماند.

سید رضی اضافه کرد: وکالت در کشور ما تخصصی نیست و کسی که پروانه فعالیت می گیرد درهر قلمرویی میتواند وکالت کند در حالی که این تخصص در عهمه رشته ها نیست لذا باید بپذیریم قلمرو گسترده دانش حقوق و تخصصی بودن آن از یک سو و غیر تخصصی بودن وکالت ما را ملزم می کند همواره دانش خود را به روز کنیم.

وی اظهارداشت: جامعه همه ما وکلا را متخصص علم حقوق می داند و چون این دانش همواره در حال تغییر است باید این دانش اندوزی ادامه داشته باشد و تا زنده هستیم دانش پژوه باشیم تا بتوانیم درست از موکل خود در همه زمینه ها دفاع کنیم.

در ادامه مراسم تحلیف ۷۰ تن از کارآموزان دادگستری انجام شد و این افراد فعالیت خود را به عنوان وکیل پایه یک دادگستری در استان قزوین آغاز کردند.

