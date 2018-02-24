به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین نجف لک زایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با شرکت در همایش نقش اندیشه های فلسفی در گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در بیت الحکمه شهر بغداد، به عراق سفر کرد.

وی در دیدار با دکتر عبدالرزاق عبدالجلیل العیسی وزیر علوم و تحقیقات عراق گفت: اکنون مباحث امنیت بین الملل خالی از نظریات فلاسفه مسلمان است. به همین دلیل در مقاله ای به تبیین راه های تحقق این امنیت از منظر آیت الله جوادی آملی پرداختم.

وی در ابتدای سخنرانی خود در این همایش گفت: اکنون مباحث امنیت بین الملل خالی از نظریات فلاسفه مسلمان است. به همین دلیل در مقاله ای به تبیین راه های تحقق این امنیت از منظر آیت الله جوادی آملی پرداختم.

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: دو الگو برای زندگی انسان در دنیا وجود دارد. در یک الگو، انسان تنها برای بقا در دنیا تلاش می کند اما در الگوی الهی، بقای انسان در دنیا زمینه ای برای بقای او در آخرت است.

لک‌زایی در ادامه با اشاره به شرط لازم برای تحقق امنیت بین الملل اظهار کرد: شرط لازم برای این مساله حاکمیت عدالت است، بدون تحقق این شرط، امنیت بین المللی برقرار نمی شود همان گونه که اکنون این گونه است.

وی ادامه داد: آیت الله جوادی آملی، روابط بین الملل را همزیستی عادلانه و مسالمت آمیز امت ها با یکدیگر می دانند. ایشان اعتقاد دارند که رسم و رسوم ها نمی تواند که مصدری مشترک برای قوانین بشری باشد. رسم و رسوم ها غیرثابت و غیر مشترک هستند و به همین دلیل نمی توانیم از این امور به عنوان مصدر معرفتی مشترک برای بشریت استفاده کنیم.

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: آیت الله جوادی آملی معتقد هستند که دین می تواند مصدری برای روابط بین المللی عادلانه باشد. دین اسلام ویژگی های خاصی همچون جهان شمولی و ثبات را دارد.

لک‌زایی، اسلام را دارای ویژگی های برای تحقق امنیت دانست و تصریح کرد: اسلام در این راستا ابزاری همچون تمسک به سیره رسول اکرم(ص) و اهل بیت(ع) و تاکید بر اخوت ایمانی را دارد.

وی ادامه داد: خداوند در وجود انسانی فطرتی را قرار داده است که می تواند موجب سعادت او شود و توجه به فطرت، وحدت بین جوامع انسانی را به دنبال دارد. اندیشه ای که فطرت انسان را هدف قرار بدهد قلوب بشر را تسخیر می کند.

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به ضرورت پایبندی به عهدنامه ها اظهار کرد: این کار یک مساله واجب در اسلام است که مبنای آن عدل و مبارزه با ظلم است.

وی ادامه داد: اسلام در برقراری ارتباط با کافرین نه راه افراط و نه راه تفریط را در پیش گرفته است، چه رابطه کامل و چه قطع رابطه با آنها اشتباه است. اسلام این اجازه را نمی دهد که کافرین از اسرار ما آگاه شوند. نباید به عنوان مسلمان ظلم کنیم و نباید اجازه بدهیم که مورد ظلم واقع شویم.

لک‌زایی در پایان خاطرنشان کرد: مبانی اسلام برای برقراری امنیت، عدل و وحدت است و باید این مبانی را مورد توجه قرار بدهیم.

همایش نقش اندیشه های فلسفی در گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب چهارشنبه و پنج شنبه دوم و سوم اسفندماه با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیت الحکمه شهر بغداد برگزار شد.