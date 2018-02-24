تصادف ۴۰۵ با زانتیا در اسفراین ۲ کشته و ۳مجروح برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا حسین زاده اظهار کرد: شامگاه جمعه برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور اسفراین-سبزوار محدوده کراتی بلافاصله ماموران انتظامی و پلیس راه سریعا در محل حاضر شدند.

حسین زاده افزود: برابر اعلام کارشناس حاضر در صحنه این تصادف بین یک دستگاه خودروی سواری ۴۰۵ با یک دستگاه سواری زانتیا رخ داده بود که در نهایت دو نفر از سرنشینان به علت جراحات شدید در دم جان باختند و سه نفر نیز مجروح شدند .

وی تصریح کرد: علت این حادثه انحراف به چپ راننده خودروی ۴۰۵ تشخیص داده شد.

یک مجروح براثر واژگونی پژو در محور بجنورد-آشخانه

رئیس پلیس راه خراسان شمالی همچنین از واژگونی پژو در محور بجنورد به آشخانه در روز گذشته خبر داد و گفت: بر اثر این واژگونی یک نفر مجروح شد.

سرهنگ حسین زاده اظهار کرد: عدم توانایی در کنترل، ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه علت این تصادف بوده است.