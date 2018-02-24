صنعت نفت و سپاهان به بازی در زمین بی طرف محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین آرای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در ارتباط با مسابقات لیگ برتر فوتبال و فوتسال به این شرح است:

لیگ برتر فوتبال

*دیدار دو تیم صنعت نفت آبادان و پرسپولیس تهران برگزار و از سوی تماشاگران تیم صنعت نفت آبادان تخلفاتی مبنی بر پرتاب ترقه و سنگ و انداختن بطری و لیزر صوت گرفت. تیم صنعت نفت آبادان به برگزاری یک دیدار خانگی در زمین بی طرف به غیر از استان میزبان و میهمان به تشخیص و تعیین کمیته برگزار کننده مسابقات محکوم شد. ( این رای قطعی است)

*به دلیل تخلف بختیاری زاده، مربی دروازبانهای تیم فولاد خوزستان در دیدار برابر استقلال خوزستان، وی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.( این رای قطعی است)

*دیدار تیم های استقلال تهران و سپید رود رشت برگزار شد. به دلیل تخلفات تماشاگران تیم استقلال تهران مبنی بر سردادن شعار زننده از سوی تماشاگران، این تیم به پرداخت ۱۰۰

میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. ( این رای قطعی است)تیم سپیدرود رشت به دلیل درگیری هواداران تیمش به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. ( این رای قطعی است) با توجه به میهمان بودن تیم سپیدرود رشت و گزارش ناظر و داور بازی و همچنین سابقه موجود، به این تیم اخطار داده می شود چنانچه در بازیهای بعدی تخلفی از سوی تماشاگران تیم منتسب رخ دهد، این تیم با تنبیهات شدیدتری مواجه خواهند شد.

* تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان به خاطر پرتاب نارنجک از سوی تماشاگرانش به انجام یک بازی خانگی در زمین بی طرف غیر از استان میزبان و میهمان به تشخیص و تعیین کمیته برگزار کننده مسابقات محکوم شد. ( این رای قابل تجدید نظر است)

* در مسابقه تیم های سایپا تهران و ذوب آهن اصفهان از سوی امیر قلعه نویی، سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان تخلفاتی مبنی بر درگیری و اعتراض به داور که منجر به اخراجش شد، رخ داد. وی به تذکر کتبی و پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. ( این رای قطعی است) سعید الویی، مربی تیم ذوب آهن نیز به خاطر اعتراض به کمک داور بازی که منجر به اخراجش شد، به تذکر کتبی محکوم و باید ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.( این رای قطعی است)

لیگ برتر فوتسال

تیم گیتی پسند اصفهان در دیدار برابر تیم آتلیه طهران قم بخاطر رفتار زننده عده ای از تماشاگرانش و قصد حمله ور شدن به اتاق داوران، به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.( این رای قطعی است)