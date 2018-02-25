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۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۰۷

کاوه سجادی حسینی به مهر گفت:

یک عاشقانه در پاریس و تهران جلوی دوربین می‌برم/ «یخ چال» نوشته شد

یک عاشقانه در پاریس و تهران جلوی دوربین می‌برم/ «یخ چال» نوشته شد

کارگردان فیلم سینمایی «بوفالو» از ساخت یک عاشقانه در دو شهر پاریس و تهران خبر داد.

کاوه سجادی حسینی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت های جدید خود در حوزه سینما گفت: در حال حاضر نگارش یک فیلمنامه متفاوت با مضمون عاشقانه را به پایان برده ام و امیدوارم هرچه سریعتر بتوانم برای ساخت آن اقدام کنم.

وی ادامه داد: این فیلمنامه دارای طنز موقعیت است که بلافاصله بعد از پیدا کردن سرمایه گذار و تهیه کننده اقدامات لازم برای دریافت پروانه ساخت انجام می شود.

کارگردان فیلم «بوفالو» بیان  کرد: این پروژه درباره سینما و عشق است که بخشی از آن در تهران و بخشی دیگر در پاریس فیلمبرداری می شود.

سجادی حسینی در پایان گفت: یک فیلمنامه اجتماعی دیگر با نام «یخ چال» نیز در دست دارم که داستان یک خانواده را روایت می کند. ساخت این پروژه نیز به پیدا کردن سرمایه گذار و تهیه کننده مناسب بستگی دارد.

کد مطلب 4235727

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