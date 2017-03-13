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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۷

کاوه سجادی حسینی در گفتگو با مهر:

«نبودنت» تا امروز جلوی دوربین نرفته است/ رایزنی با بازیگران

«نبودنت» تا امروز جلوی دوربین نرفته است/ رایزنی با بازیگران

کارگردان پروژه سینمایی «نبودنت» با اشاره به اینکه این فیلم هنوز جلوی دوربین نرفته است، تاکید کرد برخی اخبار مبنی بر آغاز فیلمبرداری در رسانه ها کذب است.

کاوه سجادی حسینی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هنوز برای دریافت پروانه ساخت «نبودنت» اقدام نکرده است، گفت: طی روزهای گذشته برخی از رسانه ها اخباری منتشر کرده اند مبنی براینکه پروژه سینمایی «نبودنت» جلوی دوربین رفته است، این درحالی است که ما هنوز پروانه ساخت این فیلم را دریافت نکرده ایم.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشغول آماده سازی فیلمنامه برای ارسال به شورای صدور پروانه ساخت هستم و به زودی فیلمنامه را به این شورا ارائه می کنم. البته هنوز برای ساخت این فیلم با تهیه کننده ای به توافق نرسیده ام و در کنار آن به دنبال جذب سرمایه گذار نیز هستم.

این نویسنده و کارگردان تاکید کرد: فیلمبرداری این پروژه سینمایی تابستان سال ۹۶ آغاز می شود، همچنین در حال رایزنی با تعدادی از بازیگران سینما برای حضور در این پروژه هستم.

سجادی حسینی در پایان گفت: «نبودنت» داستانی درباره یک زن است. این فیلمنامه فضای اجتماعی با موضوع مهاجرت و تلاش برای حفظ خانواده دارد.

کد مطلب 3930215

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