به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش زابلی معاون خدمات شهری و محیط زیست این منطقه با اعلام خبر فوق گفت: سه رود دره مهم "کن، وردآورد و قوری چای" غرب تهران از مناطق بالادست ۵و۲۲ واردمحدوده منطقه۲۱ شده و پس از طی مسیرهای طولانی و قابل توجه به مناطق پایین دست و حاشیه ای پایتخت سرازیر می شوند، از آنجا که در زمان بارش های فصلی امکان جاری شدن سیلاب در این رود دره ها محتمل است، به منظور کنترل و پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی در این خصوص لایروبی و پاکسازی مسیر این رود دره ها امری ضروری بوده که همزمان با نفوذ سامانه بارشی چند روز اخیر به کشور این اقدام به صورت مستمر و فوریتی در دستور کار ویژه معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه۲۱ قرار گرفت.

به گفته این مقام مسئول طی عملیات فوریتی پاکسازی و لایروبی مسیل ها و کانال های غرب پایتخت، ۳۲۵۳متر کانال و بالغ بر ۹هزار متر مسیل؛ به منظور جلوگیری از هرگونه آبگرفتگی و آلودگی های زیست محیطی و نیز مدیریت روان آب های جاری در سطح منطقه۲۱ لایروبی شده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه این اقدامات با هدف جلوگیری از بروز حوادث غیر مترقبه و جاری شدن سیلاب، به هنگام بارش نزولات جوی صورت گرفته، افزود: پیش از آغاز فصل سرما و شروع پاییز۹۶، مسیل های "کن و قوری چای" با استفاده از ماشین آلات و ادوات سنگین لایروبی؛ نظافت و لایروبی شد، تا هنگام بارش های زمستانی مسیل های مذکور جهت جمع آوری و هدایت آب های سطحی و جریانات حاصل از بارندگی در سطح این منطقه مشکلی نداشته باشند.

زابلی در خاتمه یادآور شد: در همین راستا تمامی حوضچه های رسوب گیر، کانال ها سرپوشیده و تله های زباله گیر موجود در نواحی سه گانه منطقه۲۱، به صورت روزانه و با نظارت پیمانکاران مسیل ها و قنوات حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست مورد پاکسازی و لایروبی قرار می گیرند.