تصمیم گیری ها درباره موضوع آب در دولت یکپارچه می شود

بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان در هماندیشی با متخصصان علوم آب و محیط زیست که با هدف تعامل مؤثر وزارت نیرو و صاحبنظران حوزه آب و محیط زیست برگزار شد، اظهار داشت: تاکید من بر گزارههایی است که به طور جد محور و مدار کار وزارت نیرو برای مدیریت آب در دوره جدید خواهد بود و این فرصتی است تا کسانی که دغدغه توسعه پایدار دارند از جمله نیروهای جوان پژوهشگر بتوانند به نحو موثرتری فعالیت کنند.
وزیر نیرو با اشاره به برنامههای ارائه شده به مجلس به عنوان نقشه راه وزارت نیرو گفت: در هفته جاری پیشنهاد کارگروه ملی سازگاری با کمآبی مصوب شد که این کارگروه آغاز دوره نسبتا جدیدی در مساله آب کشور است و در این دوره از ذکر برخورد با شرایط کمآبی و خشکسالی که در افکار عمومی به عنوان دورههای کوتاهمدت و بازه زمانی محدود متبادر میشود پرهیز شده و این کارگروه بدون محدودیت زمانی فعالیت خواهد کرد.
وی ادامه داد: در این کارگروه از تقسیم کردن موضوع آب به منظور سادهسازی به بخشهای مختلف و خلاصه شدن آب به عنوان ماموریت سازمانی برای هر دستگاه پرهیز میشود تا عملا تمامی ذینفعان در سازمان دولت تعریف شوند و در این وضعیت تصمیمگیریها یکپارچه میشود.
وزیر نیرو با بیان اینکه مسئولیت سنگین مدیریت آب کشور فقط با همفکری و همراهی تمامی صاحبنظران و دستگاههای اجرایی میسر است، ادامه داد: این اجلاس نه برای ارائه نمایش همفکری با متخصصان و نه برای حل تمامی مسائل آب کشور در یک روز و نه برای گرفتن همه ایدهها برگزار میشود، بلکه ایجاد زمینهای برای گفتگو، اعتمادسازی میان متخصصان، تقویت رویکرد بین رشتهای در زمینه آب و شکل دادن به ائتلافی از نخبگان از نسلها و رشتههای مختلف در زمینه آب برگزار میشود.
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