بررسی دلایل هجمه عجیب به ناطق نوری/ثوری: از اتفاقات اخیر شوکه شدم

به گزارش خبرنگار مهر، تلاش های ناطق نوری برای احیای فدراسیون بوکس و سرپا ماندن آن بر هیچ کس پوشیده نیست. او که حدود سی سال پیش با استفاده از قدرت سیاسی و نفوذ خود رشته بوکس را سرپا کرد و از آن همچون خانواده خود تا به امروز پاسداری کرد پس از استعفای ناگهانی و پیش از موعد پایان ریاست خود در تیررس هجمه های بی سابقه و جهت داری قرار گرفت که بدون شک دور از اخلاق ورزشی است.

نهم مرداد بود که احمد ناطق نوری در دفتر وزیر ورزش و جوانان حضور پیدا و استعفای خود را اعلام کرد. اگرچه وی خستگی از ریاست ۲۷ ساله و میدان دادن به جوانان را دلیل استعفای خود عنوان کرد اما هرگز مشخص نشد چرا به یکباره و در حالی که کمتر از یکسال تا پایان ریاست او باقی مانده بود دست به چنین کاری زد.

ناطق نوری به پاس نزدیک به ۳۰ سال خدمت به رشته بوکس همان جا از وزیر ورزش و جوانان حکم «رئیس افتخاری بوکس» را گرفت. حکمی که اگر چه در اساسنامه فعلی فدراسیون های ورزشی مصوبه دولتی ندارد اما اقدامی پسندیده در راستای قدردانی از فردی بود که خود باعث راه اندازی مجدد این رشته در کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی شد.

با قبول استعفای ناطق نوری (که البته خود مغایر قانون بود و می بایست مجمع آن را می پذیرفت نه شخص وزیر ورزش) افشین داوری به عنوان سرپرست فدراسیون منصوب شد. داوری که از گوشه و کنار شنیده می شد با شرط شرکت در انتخابات، سرپرستی این فدراسیون را بر عهده گرفته مدتی بعد طبق پیش بینی ها در انتخابات هم ثبت نام کرد. برخی اقدامات شائبه انگیز وی در آستانه انتخابات باعث شد موج عظیمی از اعتراض به شرکت وی در مجمع این فدراسیون راه بیفتد تا سرانجام وزارت ورزش و جوانان برای اثبات عدم دخالت و مهندسی کردن مجامع از او بخواهد از این انتخابات استعفا بدهد.

در میان دو گزینه از خانواده بوکس، این حسین ثوری بود که موفق شد در رقابتی نسبتا نزدیک با روح الله حسینی بر صندلی ریاست فدراسیون بوکس بنشیند. صحبت های ثوری پیش و پس از مجمع بوکس حکایت از آن داشت که او ناطق نوری را به عنوان پدر خانواده بوکس می داند اما رفت و آمد برخی به وزارت ورزش و جوانان برای حذف ناطق نوری از مدیریت بوکس در نوع خود تامل برانگیز است. اینکه حدود اختیارات رئیس افتخاری یک فدراسیون تا چه اندازه است و آیا اصلا ناطق نوری که حتی همین چند سال پایانی ریاستش، کار را به جوان ترها از جمله دبیر و نایب رئیس خود سپرده بود در امور مدیریتی ثوری دخالت می کند یا خیر پرسش هایی است که باید به آن پاسخ داده شود.

هجمه به ناطق نوری با هدایت طردشدگان

به نظر می رسد جریانی که به دست برخی اعضای حذف شده در دوران ریاست ناطق نوری (که نه نامی دارند و نه افتخاری) هدایت می شود قصد دارد پدر بوکس ایران را از این رشته حذف کند. حذفی که نه تنها از نظر اخلاق ورزشی مورد قبول نیست بلکه به صلاح رشته بوکس نیز نمی باشد که از سایه حمایتی ناطق نوری که روزگاری پدر پارلمان مجلس شورای اسلامی بود و از خانواده ای انقلابی برخاسته و هم اکنون نیز قدرت سیاسی و اجتماعی خوبی دارد خارج شود.

در اینکه فدراسیون بوکس با کمبود اتاق مواجه است شکی نیست، درست مثل همان زمانی که افشین داوری سرپرست شد و ابتدا دبیر را از اتاقش بیرون کرد و سپس حکم اجباری پایان ماموریت وی را داد. حالا هم ثوری در اتاق دبیر فدراسیون می نشیند، اتاقی که البته می توانست بهتر باشد اما برای برگزاری جلسات مشکلی ندارد و توجیه اینکه چون اتاق رئیس دست ناطق نوری است پس فرصت برگزاری جلسات وجود ندارد منطقی به نظر نمی رسد!

ضمن اینکه باید به این موضوع هم اشاره کرد که اتاقی که هم اکنون ناطق نوری در آن اسکان دارد خارج از فضای داخلی فدراسیون است و به نظر نمی رسد به هیچ عنوان برای برگزاری جلساتی که رئیس فعلی فدراسیون از آن صحبت می کند مناسب باشد چرا که مدعوین ابتدا باید وارد حیاط فدراسیون شده و بعد از پله های آهنی در فضای باریک و محدود خود را به طبقه بالا برسانند.

بهترین راه حل برای برون رفت از شرایط فعلی، تغییر مکان فدراسیون بوکس است. در خصوص کارمندان حاضر در اتاق ناطق نوری نیز باید گفت آنها هم مثل سایر کارمندان فدراسیون هستند و عجیب و غریب نشان دادن فعالیت آنها در فدراسیون درست نیست. رئیس جدید می تواند مثل همه روسای جدید پس از پایان قرارداد کارمندان قبلی و با پرداخت سنوات به همکاری با آنها پایان دهد و نیازی به این هجمه بزرگ نیست.

شوکه شدن رئیس جدید بوکس از هجمه به ناطق نوری

حسین ثوری رئیس فدراسیون بوکس در گفتگو با خبرنگار مهر ناراحتی خود را از اتفاقات اخیر عنوان کرده و گفت: اعتقاد من بر این است که حاج احمد ناطق نوری آن قدر بزرگ است که خود با بزرگی و منش خود همه چیز را تدبیر می کند. من هم از هجمه های اخیر شوکه شدم چرا که ناطق نوری حق بزرگی بر گردن بوکس کشور دارد.

ثوری خود بهتر از هر کسی می داند که ناطق نوری تا چه اندازه میان خانواده بوکس محبوب است. حتی همین هجمه اخیر باعث شد تا بسیاری در صدد امضای طومار بلند و بالای حمایتی از ناطق نوری شوند، رئیسی که در دوران ریاست خود در کنار خدمت فراوان به بوکس در زندگی شخصی بسیاری از بوکسورها نیز کمک حال آنها بود. بسیاری از اعضای خانواده بوکس حضور خود در نهادهای مختلف و فعالیت در کاری ثابت را مدیون حمایتها و خرج اعتبار ناطق نوری هستند و بسیاری در گفتگو با خبرنگار مهر خود را مدیون وی می دانند و این هجمه اخیر را حرکت ناشایست برخی از "فرزندان نااهل بوکس" این پدر پیر خانواده می دانند.

اگر پس از سی سال خدمت در بوکس حق ناطق نوری از این رشته یک اتاق هم نباشد چگونه می توان به پیشرفت این رشته امیدوار بود؟ رئیس جدید فدراسیون بوکس که وعده جذب اسپانسر میلیاردی داده و مدیری جوان و فعال است می تواند به بهترین شکل ممکن این موضوع را مدیریت کند چرا که ادامه دادن روند بی سابقه هجمه به دوست داشتنی‌ترین چهره بوکس کشور می تواند به سرباز کردن زخم حاشیه و چنددستگی مجدد در بوکس بیانجامد.