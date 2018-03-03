برخورد با متخلفان سایتهای ارزکاوی/تدوین قوانین برای ارز دیجیتال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه رونمایی از پروژه های مرکز تحقیقات مخابرات ایران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مرکز ماهر در حال بررسی تخلفات صورت گرفته در زمینه وب سایت هایی است که از فرآیند ارزکاوی در جهت پول دیجیتال استفاده می کنند، گفت: به محض اینکه گزارش این مرکز آماده شود، برخورد جدی با متخلفان این وب سایت ها صورت گرفته و به مراجع قضایی آنها را معرفی می کنیم.

وی با بیان اینکه راه اندازی آزمایشی ارز دیجیتال در کشور در دست بررسی و پژوهش است، گفت: در این زمینه با همکاری بانک مرکزی در حال تدوین قوانین و مقررات در حوزه فنی و فقهی هستیم.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: ارز دیجیتال نیازمند یک شبکه خاص نیست و در صورت تدوین ضوابط و مقررات آن قابل پیاده سازی در کشور خواهد بود.

آذری جهرمی همچنین در مورد ممنوعیت ارسال پیامک های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده از سوی اپراتورهای تلفن همراه، تأکید کرد: با تصویب دستورالعمل جدید برای اپراتورهای تلفن همراه حداکثر تا دوماه آینده موضوع پیامک های تبلیغاتی ساماندهی می شود.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: براساس این مصوبه کسب و کارهایی که از طریق پیامک می خواهند با مشترک در ارتباط باشند، باید قبل از ارسال پیامک، مجوز آن را از مشترک دریافت کنند.

وی گفت: پیامک های تبلیغاتی و ارزش افزوده برای ما نیز آزاردهنده است و بر این اساس مکانیزمی راه اندازی کردیم تا ارسال هر نوع پیامک با اخذ مجوز از سوی مشترک همراه باشد.

آذری جهرمی همچنین از راه اندازی طرح اینترنت کودکان در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: در راستای تجاری سازی پروژه جستجوی بومی در کشور، موتور جستجوی پارسی جو را به عنوان پیش فرض اینترنت کودکان استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: هم اکنون با توجه به استقبال صورت گرفته از این موتور جستجو، سهم موتور جستجوی پارسی جو، دو درصد از کل سهم جستجوی اینترنتی در کشور است. در این راستا در صدد اتخاذ سیاست هایی هستیم تا این محصول تجاری سازی شده و اقتصادی شود.

وزیر ارتباطات یادآور شد: نمی توان به صرف رونمایی از یک پژوهش، واردات محصولات مشابه را در کشور ممنوع کنیم بلکه باید سیاست هایی در نظر گرفته شود تا پژوهشگر بتواند محصول خود را به تولید و تجاری سازی برساند.

آذری جهرمی با اشاره به لزوم نوسازی تجهیزات در حوزه امنیت اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات خاطرنشان کرد: امروز نیاز به سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری در این حوزه داریم.

وی با اشاره به برخی پروژه های رونمایی شده در مرکز تحقیقات مخابرات گفت: در زمینه این پروژه ها به دلیل تحریم اجازه واردات نداشتیم و امروز پژوهشگران ما مرزهای تحریم را شکسته و موفق به تولید داخلی در این حوزه شده اند.