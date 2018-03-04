به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش بین‌المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده به عنوان نهاد بنیادین اجتماعی با هدف تبیین نقش و جایگاه مهم خانواده در عصر اطلاعات و جامعه شبکه ای با تاکید بر رویکردهای آموزشی، شناختی و تربیتی در دو بخش علمی - پژوهشی و تجربی - کاربردی، از ۱۲ تا ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ همزمان با روز فرهنگ عمومی برگزار می‌شود.

رئیس این همایش، سید مرتضی موسویان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نایب رئیس آن حمید ضیایی پرور، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و مطالعات رسانه‌ها، دبیر شورای سیاستگذاری همایش، حسن خجسته، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما، رئیس هیئت علمی همایش، حسن بشیر، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، دبیر علمی آن، بهاره نصیری، استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سخنگوی همایش، امیدعلی مسعودی، عضو هیئت علمی دانشگاه سوره، دبیر کل آن محمد صادق افراسیابی، دبیر شورای فرهنگی و اطلاع رسانی همایش، سمانه ناظریان و دبیر شورای برنامه ریزی و تنظیم فرآیندها، سید تقی کمالی است.

بر اساس فراخوان منتشرشده، ساختار نگارش مقالات و بیان ایده‌ها و گزارش‌ها در بخش علمی - پژوهشی (ارائه نتایج مطالعات، تحقیقات و بررسی‌ها) به این ترتیب است که در مرحله اول، چکیده مقالات متناسب با محورهای معرفی شده در ۲۵۰ تا ۳۵۰ کلمه به دبیرخانه همایش ارسال شده و در صورت تأیید کمیته علمی، مقاله اصلی در قالب علمی - پژوهشی در ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ کلمه نگاشته می‌شود.

همچنین در بخش تجربی - کاربردی (گزارش ایده‌ها، دستاوردها و تجارب)، در مرحله اول چکیده گزارش ایده‌ها، دستاوردها و تجارب مشارکت کنندگان در ۱۵۰ تا ۲۵۰ کلمه به دبیرخانه همایش ارسال شده و در صورت تأیید کمیته علمی، گزارش ایده‌ها، دستاوردها و تجارب در قالب مقاله علمی تخصصی در ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کلمه نگاشته می‌شود.

مقالات برتر این همایش ضمن ارائه در پانل‌های تخصصی، متناسب با کیفیت و امتیاز ارزیابی و نوع آن در نشریات علمی - پژوهشی و علمی - ترویجی منتشر خواهد شد. همچنین گزارش ایده‌ها، دستاوردها و تجارب برتر علاوه بر پوستر، در کارگاه‌های تخصصی همایش ارائه شده و به فراخور موضوع به نهادها و سازمان‌های سیاستگذار و حامی معرفی شده و در نشریات علمی - تخصصی معرفی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، تمامی مقالات و گزارش‌های علمی برگزیده در دو بخش مجزا در کتاب مقالات و گزارش‌های علمی همایش درج می‌شود. همچنین متناسب با جایگاه احراز شده در همایش به برگزیدگان تندیس همایش، لوح تقدیر و جایزه نقدی اهداء خواهد شد. نویسندگان مقالات برگزیده به عضویت فعال انجمن‌های سواد رسانه ای ایران و مدیریت دانش ایران درخواهند آمد.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات پنج شنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷ و آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: چهارشنبه ۳۱ مردادماه ۱۳۹۷ است.

ارتقای سطح بینش، ادراک و آگاهی خانواده‌ها، والدین، مربیان و فرزندان در بهره برداری هوشمندانه، صحیح و مؤثر از رسانه‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، بسترسازی، ایجاد و ارتقای محیط رسانه ای سالم، مفید و ایمن برای اطمینان بخشی و اعتماد افزایی کاربران به خصوص خانواده‌ها و متصدیان تعلیم و تربیت به زیست بوم رسانه ای کشور، توانمندسازی اقشار مختلف جامعه به خصوص خانواده‌ها از طریق معرفی فرصت‌ها و تهدیدهای رسانه‌های جمعی، رسانه‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه ای و گسترش شناخت، چگونگی دسترسی و کاربرد هدفمند و مدیریت مصرف رسانه‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، توسعه و بهبود سطح مطالعات و کاربست سیاستگذاری برای تصمیم سازی‌های مقتضی در عرصه سواد رسانه ای و اطلاعاتی در ارکان حاکمیتی، سیاستگذاران، قانونگذاران و مجریان اعم از دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، تقنینی، امنیتی، انتظامی و قضائی و ارائه راهکارهای علمی و عملیاتی بومی برای افزایش مهارت‌های عمومی در زمینه استفاده از رسانه‌های جمعی، رسانه‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه ای، از جمله اهداف اعلام شده در فراخوان این همایش است.

موضوعات و محورهای بخش علمی - پژوهشی این همایش، توانمندسازی، سبک زندگی، آموزش و دین و اخلاق و موضوعات و محورهای بخش تجربی - کاربردی همایش، تجربه نگاری‌های حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی بر اساس موضوعات و محورهای بخش علمی – پژوهشی، تولیدات رسانه ای (مستند، فیلم کوتاه، انیمیشن، بازی‌های رایانه ای و ...) در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی و تولیدات هنری (پوستر، اینفوگرافی و ...) در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی، است.

مطابق اعلام، طی روزهای برگزاری همایش با مشارکت سازمان‌ها و مراکز دولتی و غیردولتی برنامه‌های علمی، آموزشی و ترویجی متعددی اعم از موارد زیر برگزار خواهد شد: کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های تجربه نگاری، میزگردهای علمی و نمایشگاه دستاوردهای حرفه ای.

اولویت‌های مورد تأکید برای ارائه مقاله و گزارش‌های کاربردی هم شامل رسانه‌های دیجیتال، بازی‌های رایانه ای و رسانه‌های جمعی است.

مطابق فراخوان منتشرشده، علاقه مندان جهت ارسال آثار می‌توانند مقالات و گزارش‌های خود را از طریق پورتال همایش به نشانی MLiteracy.saramad.ir بارگذاری می‌کنند.