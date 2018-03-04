به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در گفتگویی، با اشاره به اینکه تغییر تعرفه واردات، براساس نظر و خرد جمعی در ارکان مرتبط بوده است، گفت: این تصمیم با توجه به شرایط و محدودیت های کلان کشور گرفته شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هدف از تغییر تعرفه واردات کنترل ارز بوده یا حمایت از تولید داخلی، گفت: در شرایط کنونی به منظور کنترل تقاضا و مصرف ارز، تغییر تعرفه ها در دستور کار گرفته زیرا بر اساس اهدافی که وجود دارد، بایستی مدیریت شود.

صالحی نیا در گفتگو با سایت پردیس خودرو در پاسخ به این سوال که آیا موضوع افزایش تعرفه واردات از سوی خودروسازان بوده است، گفت: افزایش تعرفه از طرف خودروسازان مطرح نگردیده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در درج قید ممنوعیت خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار از صاحب نظران این صنف مشورت گرفته شد یا نه گفت: به طور کل هر تصمیمی با توجه به محدودیت ها و شرایط اتخاذ می شود. شرایط کلان و محدودیت ها این اجماع را ایجاد کرده است.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تا تصویب قانون جدید چاره ای جز بستن سامانه ثبت سفارش وجود نداشت، خاطر نشان کرد: قیمت ها به سطح معمولی خود بازمی گردد.

وی با بیان اینکه حباب ایجاد شده در بازار به سه دلیل بالارفتن نرخ ارز، تعرفه ها و محدودیت های مقطعی در انجام ثبت سفارش است، تصریح کرد: این حباب دائمی نیست و در صورت کاهش نرخ ارز، اجرایی شدن نرخ تعرفه های جدید و رفع محدودیت در ثبت سفارش، این حباب از بین خواهد رفت.