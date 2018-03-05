محمد رحمانیان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن سال جدید و ایام تعطیلات نوروز گفت: با عنایت به ضرورت اجرای برنامه سلامت نوروزی به دلیل افزایش فعالیت اغلب اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و همچنین بیشتر شدن مسافرت ها در این ایام، نظارت بر مراکز غذایی از حساسیت بیشتری برخوردار است .

وی افزود: این طرح به منظور آمادگی در راستای ارائه خدمات مرتبط با کنترل عوامل محیطی در ایام تعطیلات نوروزی و پیشگیری از بروز مشکلات بهداشتی و بیماری های منتقله از آب و غذا و کاهش بار بیماری های غیرواگیر با کنترل نمک و روغن، با هدف ارتقا سطح سلامت جامعه انجام می پذیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم با اشاره به حضور فعال بازرسان و کارشناسان بهداشت محیط با لباس فرم یکسان و تجهیزات پرتابل بازرسی در طی اجرای برنامه گفت: بازرسان در قالب تیم های عملیاتی، نظارتی و کشیک از ساعت۸ صبح تا ۲۰ شب در تمام ایام هفته حتی روزهای تعطیل حضور فعال خواهند داشت.

وی از شهروندان و مسافرین خواست در هنگام خرید مواد غذایی به تاریخ تولید و انقضا و سایر مجوزهای بهداشتی توجه و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی با شماره تلفن ۱۹۰ سامانه رسیدگی به شکایات مردمی که ۲۴ ساعته در اختیار شهروندان محترم و مسافران گرامی می باشد، تماس بگیرند.