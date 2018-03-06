بازسازی شلوار پشمی دوره ساسانی در دور جدید کاوش های معدن چهرآباد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل عالی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل ساختمان شماره ۲ استانداری زنجان، به کاوشهای جدید در محوطه معدن چهر آباد زنجان اشاره کرد و افزود: این معدن تاریخی به دلیل ویژگیهای خاص خود، مقادیر قابل توجهی از مواد ارگانیک، ابزارهای معدنکاوی و همچنین مومیاییهای طبیعی موسوم به مردان نمکی را در خود جای داده است.
وی ادامه داد: محوطههای دیوار شمالی، شمال غرب در این دوره موردتوجه قرار گرفت و این اقدامات و نتایج نشان میدهد که استخراج نمک از اوایل دوره هخامنشی تا دوره آخر ادامه داشته و استخراج از اوایل دوران ساسانی تا اواخر این دوره ادامه یافته است.
عالی اظهار کرد: کشف تونل جدید متعلق به دوره سلجوقی نیز نشاندهنده استخراج در این معدن است و این یافتهها بهعنوان دستاوردهای جدید در دو فصل اخیر است.
سرپرست هیئت کاوش معدن چهر آباد زنجان با بیان اینکه استخراج نمک همواره با حوادثی مواجه بوده که موجب شده تا معدن ریزش کرده و مردان نمکی شکل گیرد، گفت: در ۱۰ روز اخیر، تعدادی از پژوهشگران و کارشناسان بر روی یافتهها ازجمله پارچهها، چرمها و چوبها و دستکش کشفشده کارکردهاند و برای نخستین بار در جهان تنها نمونه دستکش مخصوص معدن کاران باستان در معدن چهر آباد کشفشده است.
عالی به بازسازی چندین لباس در این مرحله توسط آلمانیها اشاره کرد و گفت: یک شلوار پشمی دوره ساسانی و ۲ شلوارک از این دوره بازسازیشده است.
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