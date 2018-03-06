به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی علمی ترویجی درآمدی بر تحلیل انتقادی دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار ، توسط حلقه تخصصی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

حسین رمضانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ابتدای این کرسی علمی به عنوان ارائه دهنده بحث گفت: این سند در راستای اهداف هفده گانه تنظیم شده است و عرصه‌­های مختلف را شامل می‌شود. مهمترین مطلب در نقد دستور کار ۲۰۳۰ آن است که این سند مبتنی بر ادبیات جریان توسعه در مکتب لیبرالیسم سرمایه­‌داری شکل گرفته است. این سند، بدنه نهادی بسیار گسترده‌ای دارد و سازمان‌ها، شوراها، برنامه­‌ها و موسسات متعددی را شامل می‌شود که پشتوانه نهادی آن هستند.

وی افزود: در سند، بالغ بر ۳۰ معاهده لحاظ شده است، که پذیرش ۲۰۳۰ به معنای پذیرش آنها نیز هست. این سند که دستوری جهانی است و کشورها را درگیر بدنۀ نهادی گسترده­‌ای می‌کند. مهمترین نکته سند آن است که با محوریت بیشینه‌سازی سرمایه و لزوم تجارت و رقابت آزاد، حذف یارانه‌ها و دخالت دولت‌ها تنظیم شده است و تاکید می‌شود که این فرایند تحت نظر کشورهای توسعه‌یافته رصد خواهد شد.

رمضانی در اشاره به آسیب‌های بنیادی این سند، چنین گفت: آسیب‌ها، تضاد راهبردی با اندیشۀ بومی ما دارد و این سند بر پایۀ انگلو-امیرکن تنظیم شده است. گروهی نشسته­‌اند و بدون هم اندیشی، اهدافی را طراحی کرده‌­اند. آسیب دیگر این سند آن است که به عینیت‌ها و واقعیت‌های فضای زیست جهانی، توجه نشده است و به عوامل آسیب‌زا توجه ندارد.

این محقق و پژوهشگر اشاره کرد: امروزه از میان ۵۰ نهاد جهانی که بالاترین میزان تولید ثروت را دارند، تنها هفده عدد از آنها کشورند و مابقی شرکت‌ها هستند. لذا شرکت‌های جهانی، می‌توانند نقشی بی بدیل، خطیر و مخربی داشته باشند و هیچ‌گاه به این شرکت‌ها و نقش مخرب آنها و نقش مخرب دولت‌ها اشاره نمی‌شود و راهکاری اندیشیده نمی‌شود. آسیب دیگر، عدم ارائه برداشت جامعی از عوامل فقر، خشونت، زنان و کودکان است.

رمضانی همچنین گفت: نقد جدی دیگر، تضاد میان کشورهای فقیر و رشدیافته، تضاد میان سندهای ملی با سند مذکور است و اگر بخواهیم بر اساس آنها رفتار کنیم، باید هر چه که آنان دیکته می کنند بر اساس آن عمل کنیم و در ارزشها و هنجارها خود بازنگری کنیم. در این سند، رهیافت فمینیستی است و در جاهایی از سند به بحث تساوی جنسیتی توجه می‌­شود.در تمام سند، بحث از مرجعیت سازمان‌های جهانی، مانند صندوق پول و …. که این سازمان‌ها تلاش می‌کنند که توسعه کشورهای دیگر را در جهت خودشان کانالیزه کنند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: بحث دیگر، مخالفت با قانون اساسی است، این سند تعهدآور است، هر چند که به لحاظ حقوقی تعهدآور نباشد.در قانون اساسی بر استقلال و نفی سبیل تاکید شده است و اگر این سند، موجب عدم استقلال کشور شود، باید در آن دقت کرد، هر چند برخی الزام آور بودن آن نمی پذیرند، اما به هر حال می تواند موجب و مبنای فشار گردد. ما باید شجاع باشیم، تعامل ضرورت­‌ها به معنی پذیرش نیست، گاه می‌تواند، مخالفت باشد. باید به اسناد بومی مراجعه کرد و آن‌ها را تقویت کرد.

در ادامه این کرسی حجج الاسلام حمیدرضا شاکرین و دکتر محمود حکمت‌نیا به نقد مطالب ارائه شده پرداختند.