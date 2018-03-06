دیدار سفیر جمهوری آذربایجان در تهران با رئیس سازمان محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این دیدار با اشاره به چالش های محیط زیستی دریای خزر و تاثیر رفتار محیط زیستی هر کشور بر کل این اکوسیستم مهم آبی، گفت: مرزهای سیاسی شناخته شده میان کشورها نمی تواند مانعی برای حل و فصل مباحث محیط زیستی از طریق اقدام مشترک باشد و از این رو معتقدیم همه کشورهای حاشیه خزر باید برای رفع چالش های این حوزه با هم همکاری کنند.

کلانتری با اشاره به تلاش های حیدر علی‌اف رئیس جمهوری سابق جمهوری آذربایجان برای ایجاد همکاری مشترک میان دو کشور، اظهار کرد: اشتراک بسیاری میان ایران و آذربایجان به ویژه در زمینه فرهنگی وجود دارد و ضروری است از این ظرفیت مهم برای گسترش روابط همکاری میان دو همسایه به ویژه در زمینه محیط زیست بهره گرفت.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری اهمیت رودخانه ارس برای ایران و اشاره به چالش های محیط زیستی این رودخانه، خواستار شکل گیری برنامه اقدام مشترکی میان دو کشور ایران و آذربایجان برای بهبود و ارتقاء محیط زیست ارس شد.

بنابراین گزارش، بنیاد حسین‌اف سفیر جمهوری آذربایجان در تهران با اشاره به برخی مذاکرات صورت گرفته برای سفر حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری به جمهوری آذربایجان همزمان با عید نوروز، گفت: سفر رئیس جمهوری ایران به آذربایجان تاثیر بسیار زیادی در تعمیق و گسترش روابط و همکاری های دو کشور خواهد شد.

سفیر جمهوری آذربایجان در تهران در خصوص مسائل محیط زیستی منطقه و دریای خزر، اظهار کرد: جمهوری آذربایجان علاقمند به همکاری برای رفع این چالش ها است و از همین رو از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دعوت می کنیم، ضمن سفر با آذربایجان، زمینه ای برای شکل گیری همکاری های محیط زیستی میان دو کشور ایجاد کنند.

همچنین، کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری این موضوع که یکی از مهم ترین چالش های محیط زیستی دریای خزر و کشورهای حاشیه ای آن، پسماند و سایر آلودگی های ناشی از آن همچون شیرابه است، گفت: در ایران برای جلب مشارکت مردمی در حوزه کاهش تولید، بازیافت و جمع آوری زباله از سطح معابر و طبیعت، برنامه هایی در حال اجرا است که می تواند الگویی برای شکل گیری برنامه های مشابه در سطح کشورهای حاشیه ای خزر باشد.

مدنی پیشنهاد داد: در گام نخست برای جلب نگاه تعداد کثیری از مردم و مسئولان کشورهای حاشیه ای خزر به اهمیت مدیریت پسماند در حفظ اکوسیتم آبی خزر، برنامه پاکسازی سازمان حفاظت محیط زیست با شعار «از خودمان شروع کنیم»، با حضور سفرای کشورهایی حاشیه ای و به منظور پاکسازی منطقه ای خاص در جغرافیای یکی از کشورهای حاشیه خزر برگزار شود.