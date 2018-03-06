عدم اجرای قطعنامه شورای امنیت در مناطق تحت کنترل آمریکا در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد تنها مناطقی که در سوریه قطعنامه ۲۴۰۱ شورای امنیت به طور کامل در آنجا نادیده گرفته می شود و هیچ کمکی برای مردم وجود ندارد، شهر ویران شده رقه، و همچنین اردوگاه پناهندگان الرقبان در منطقه تحت کنترل آمریکا است.

از زمان تصویب قطعنامه، هیچ یک از کاروان های بشردوستانه به این منطقه ورود نکرده اند و وضعیت ساکنین این منطقه فاجعه است.

وزارت دفاع روسیه گفت: ما از آمریکا می خواهیم که تعهدات خود را در قبال قطعنامه ۲۴۰۱ شورای امنیت انجام دهد و مانع از دسترسی نمایندگان سازمان های بین المللی بشردوستانه و سازمان ملل برای ارزیابی وخامت اوضاع انسانی و انجام اقدامات فوری برای ارائه کمک های لازم به غیر نظامیان، نشود.

وزارت دفاع روسیه خاطرنشان کرد که علیرغم ایجاد مناطق کاهش تنش و توقف روزانه درگیری ها، تروریست ها در منطقه غوطه شرقی، مانع از خروج مردم از مناطق عملیاتی می شوند و کاروان های کمک بشردوستانه را مورد حمله قرار می دهند.

لازم به ذکر است که مرکز صلح سوریه گذرگاهی را برای ورود کاروان سازمان ملل به غوطه شرقی با ۲۴۷ تن مواد غذایی و لوازم ضروری ایجاد کرد. این کاروان آماده بوده است تا یک هزار غیرنظامی را تخلیه کند، اما فقط ۱۳ نفر، که پنج نفر آن ها کودک بودند، توانستند در اواخر شب منطقه را ترک کنند.