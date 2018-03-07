به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کمپانی «رد گرانیت پیکچرز» تهیه کننده فیلم «گرگ وال استریت» پذیرفت ۶۰ میلیون دلار به دولت آمریکا بدهد تا شائبه تامین مالی تهیه این فیلم از موردی که به فساد و اختلاس از صندوق اقتصادی مالزی شناخته میشود، برطرف شود.
این کمپانی که تهیه کننده فیلم مشهور اسکورسیزی است، دیروز سهشنبه با حکمی از دادگاه فدرال برای پرداخت این مبلغ روبه رو شد.
این کمپانی که انجام هر عمل اشتباهی را رد میکند، با صدور بیانیهای اعلام کرد از این که این موضوع سرانجام حل شد خوشحال است و آنها با نگاهی رو به جلو وظیفهشان را که ساخت فیلم است انجام میدهند.
دادستان در سال ۲۰۱۶ دادنامهای را علیه این کمپانی به دادگاه برده بود و از آن به عنوان بخشی از تلاش برای پولشویی چند میلیارد دلاری از سوی سوءاستفاده کنندگان مالی از صندوق اقتصادی مالزی یاد کرده بود.
رضا عزیز مدیرعامل این کمپانی پسر ناتنی نخست وزیر مالزی و دوست نزدیک جو لو تاجری است که در مرکز این رسوایی مالی جای دارد. دادستانها ادعا کرده بودند که وی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از شرکت مالزیایی برای سرمایهگذاری در ساخت «گرگ وال استریت»، «احمق و احمقتر» و «خانه بابا» استفاده کرده بود.
این کمپانی باید ۳۰ میلیون دلار را ظرف ۳۰ روز، ۲۰ میلیون دلار را ظرف ۱۸۰ روز بعدی و ۱۰ میلیون دلار را ظرف ۱۸۰ روز بعدتر پرداخت کند.
عزیز ادعا کرده هرگز از استفاده از سوءاستفاده مالی برای پیشبرد این پروژه اطلاعی نداشته است.
پیشتر در این پرونده دیکاپریو پذیرفت تا جایزه اسکاری را که به مارلون براندو تعلق داشت و از سوی کمپانی رد گرانیت به عنوان هدیه دریافت کرده بود، پس بدهد. در این پرونده دیکاپریو به هیچ وجه مسئول شناخته نشد.
وی پیشتر اعلام کرده بود با مقامات دولتی همکاری کرده تا روشن شود که آیا این کمک مالی از منبعی مشکوک آمده است یا خیر.
پیشتر اعلام شده بود بنیاد خیریه دی کاپریو نیز از کمک مالی که از صندوق اقتصادی مالزی برداشت شده بود برای برگزاری مهمانی خیریه خود سود جسته است.
گفته شده همه این موارد با جو لو تاجری که در مرکز رسوایی بزرگ مالی ۳ میلیارد دلاری مالزیایی جای دارد، در ارتباط بودهاند و لو به عنوان دوست دی کاپریو بخشی از پولهای سرقت شده از بنیاد مالزیایی را برای این ستاره و ساخت فیلم هزینه کرده است.
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