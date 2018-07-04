به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، نجیب رزاق نخست وزیر سابق مالزی برای تحقیقات و بازجویی درباره سوءاستفاده مالی چندین میلیون دلاری از صندوق «۱MDB» مالزی دستگیر شد.

این پول صرف سرمایه‌گذاری‌های مختلفی شده که ساخت فیلم «گرگ وال استریت» در سال ۲۰۱۳ بخشی از آن است.

این چهره سیاسی به تازگی در مالزی دستگیر شد و این کمتر از ۲ ماه پس از آن است که وی در کمال ناباوری در انتخابات شکست خورد و از کرسی قدرت پایین کشیده شد. وی از جمله افرادی بود که از سوی دادگستری آمریکا در سوء‌استفاده از صندوق مالی کشورش متهم شده بود.‌

گفته می‌شود میلیاردها دلاری که از این صندوق اختلاس شده صرف تامین هزینه زندگی شیک، از جمله سکونت در املاک لوکس در آمریکا ، استفاده از جت‌های شخصی، قایق‌ها، کیف‌های دستی، جواهرات و آثار هنری و نیز هالیوود شده است.

منابع رسانه‌ای مالزی پیش بینی کرده‌اند روز چهارشنبه وی تفهیم اتهام شود.

اف‌بی‌آی اعلام کرده بود ۱۰۰ میلیون دلار از بودجه فیلمی که لئوناردو دی‌کاپریو در آن نقش‌آفرینی کرد از این صندوق سرمایه دولتی مالزیایی به دست آمده بود.

گفته شده صندوق ۱MDB پولی را به کمپانی تهیه فیلم هالیوودی «رد گرنایت پیکچرز » داد که کنترل آن را ریزا عزیز، پسرخوانده نجیب رزاق بر عهده داشت.

کمپانی رد گرنایت یک هدیه تولد ۶۰۰ هزار دلاری نیز به دی‌کاپریو داد که شامل جایزه اسکار مارلون براندو برای بهترین بازیگری در فیلم «در بارانداز» بود.

هر چند دی کاپریو نیز ابتدا برای ارتباط با این مجموعه زیر سوال رفت اما دادگستری آمریکا در نهایت وی را از مطلع بودن از این اختلاس مبرا کرد.