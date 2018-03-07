تجربه واگذاری صنایع به بخش خصوصی در استان مرکزی ناموفق بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده پیش از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از یکی از صنایع استان مرکزی اظهار داشت: اگر چه همه باید به عنوان قانون به اصل ۴۴ قانون اساسی احترام بگذاریم، اما این واگذاری ها تا به امروز در استان تجربه مطلوبی به همراه نداشته است.

وی افزود: با اجرای روشی که در گذشته در خصوص واگذاری و اعمال اصل ۴۴ قانون اساسی بر صنایع استان مرکزی اعمال شده برای واگذاری دیگر صنایع موافق نیستم.

استاندار مرکزی بیان داشت: متاسفانه بسیاری از واحدهای تولیدی که در زمان واگذاری و فروش شاهد سود دهی آنان بوده ایم و هیچگونه مشکلی هم نداشته اند، پس از از واگذاری و فروش، به مرور بر اثر سوء مدیریت ها و به دلیل عدم نظارت دستگاه های نظارتی و دولتی و متولیان دستگاه هایی که این واحدها را واگذار کرده اند، سال به سال شاهد افت و کاهش تولید بودند به نحوی که از مسیر سود دهی به مرحله زیان دهی رسیده اند.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون از این نوع واحدهای تولیدی در سراسر کشور کم نیستند و برخی صنایع استان مرکزی هم از این آسیب مصون نمانده اند.

آقازاده افزود: هم اکنون بخش عمده ای از صنایع کشور با مشکلات اقتصادی و مالی فراوان روبرو هستند که برخی از آنها تعطیل شده اند، برخی در حال تعطیلی بوده و بعضی هم رکود شدید تولید را تجربه می کنند که در این شرایط نباید مشکلات جدیدی گریبانگیر این واحدهای صنعتی شود.

استاندار مرکزی ادامه داد: در مورد واگذاری برخی صنایع استان به بخش خصوصی که اخیرا مطرح شده با سازمان خصوصی سازی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های مرتبط مکاتبه و مذاکره کرده و در این خصوص هم هشدار لازم را داده ام که این واگذاری باید به طور کارشناسی، مسئولانه و هوشیارانه، با نظارت کامل و بدون تاثیرگذاری برخی از مسایل احساسی صورت پذیرد.