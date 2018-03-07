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۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۱۶

مدیر روابط عمومی حزب کارگزاران در گفتگو با مهر:

کرباسچی به یک سال حبس محکوم شد

کرباسچی به یک سال حبس محکوم شد

مدیر روابط عمومی حزب کارگزاران سازندگی گفت: دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد.

مصطفی پهلوانی مدیر روابط عمومی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از حکم یک سال حبس برای «غلامحسین کرباسچی» دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، خبر داد.   

مدیر روابط عمومی حزب کارگزاران سازندگی در همین باره اظهار داشت: حدود ۲۰ روز پیش، دادگاهی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «صلواتی» برای کرباسچی برگزار شد و موارد اتهامی اعلام شده، عمدتا برای سال های ۹۴ و ۹۵ بوده است.

پهلوانی در همین باره افزود: شکایت روی دو مساله بوده؛ یکی «اجتماع و تبانی» و دیگر «تبلیغ علیه نظام». دادستانی مورد اول که اجتماع و تبانی بود را رد کرد اما دادگاه مورد دوم که تبلیغ علیه نظام بود را قبول کرد و حداکثر حکم را انجام صادر کردند.

وی ادامه داد: کرباسچی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است. این حکم امروز صادر شد.     

پهلوانی درباره اعتراض کرباسچی به این حکم گفت: کرباسچی ۲۰ روز مهلت دارد تا اعتراض خود را تقدیم کند و قطعا به این حکم اعتراض خواهد کرد.  

کد مطلب 4246233

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