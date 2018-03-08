باید از ظرفیت اساتید در شورای فرهنگی عمومی خوزستان بهره برد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی عصر امروز پنجشنبه در شورای فرهنگ عمومی خوزستان که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: این شورا پس از تعطیلی چند ساله، مجددا در استان فعال و با نظم و ترتیب خاصی تشکیل جلسه خواهد داد.

وی افزود: جلسات مختلف شورای فرهنگ عمومی، بستری برای بارش افکار، طراحی و سیاست گذاری در حوزه فرهنگ عمومی خوزستان است.

شریعتی تصریح کرد: شورای برنامه ریزی خوزستان آمادگی لازم را دارد تا برنامه های طراحی شده از سوی شورای فرهنگ عمومی را مورد بررسی و در صورت نیاز مصوبات مربوطه را به تصویب برساند.

شریعتی ادامه داد: در شورای برنامه ریزی استان، آمادگی لازم در خصوص تصویب اعتبارات اجرایی شدن برنامه های شورای فرهنگ عمومی وجود دارد، اما انتظار ما از این شورا این است که قبل از تصویب اعتبارات و توزیع آنها بین دستگاه های اجرایی را در قالب یک طرح به شورای برنامه ریزی استان ارائه دهد؛ در همین راستا بعد از طرح موضوع، شورای برنامه ریزی استان ساز و کارهای لازم را فراهم کند.

وی با اعلام آمادگی استانداری برای حمایت از شورای فرهنگ عمومی بیان کرد: باید در شورای فرهنگ عمومی استان از ظرفیت اساتید حوزه های علمیه، دانشگاهی و نخبگان جامعه بهره مند شد.

استاندار خوزستان با تأکید به اینکه شورای فرهنگ عمومی باید کارکرد خودش را به صورت جدی ارائه کند، اضافه کرد: آمادگی لازم در خصوص حمایت از موضوعاتی همچون؛ حوزه زنان، دانش آموزان و دانشجویان وجود دارد.

شریعتی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوار هستیم تا در سفر سه روزه وزیر فرهنگ و ارشاد، نقشه راه این حوزه برای استان خوزستان در سه سال آینده طی تفاهمنامه ای مشخص شود تا از این پس هر مسئولی به وظایف خود عمل کند تا در انتها به اهداف عالیه این حوزه دست پیدا کنیم.