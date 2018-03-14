ابهامات یک استیضاح/ خودکفایی کشاورزی زیر تیغ مجلس!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرار دارد، کارشناسان معتقدند که محمود حجتی عملکرد قابل قبولی طی دوره مسئولیت خود داشته است.

هر چند که طی این مدت عملکردهای وزارت جهاد در برخی زمینه ها از جمله تنظیم بازار کالاهای اساسی با ضعف جدی همراه بوده اما خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک از جمله گندم، بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی طی این مدت و افزایش ضریب خوداتکایی برخی محصولات اساسی مانند شکر، از جمله اقدامات مهم این وزارتخانه طی دوران مسئولیت حجتی است.

آمار نشان می دهد که کسری تراز تجاری کشاورزی و غذا از حدود ۱.۸- میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱.۳- میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته و باعث شده که تراز بخش کشاورزی و غذای کشور ۵ میلیارد دلار بهبود یابد.

همچنین تولید محصولات کشاورزی از ۹۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ با رشدی معادل ۲۱ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱۱۸ میلیون تن افزایش یافته است.

در همین حال، خرید تضمینی گندم از۴.۸ میلیون تن در سال ۹۲ به۱۱.۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است؛ نتایج حاصل از افزایش تولید بیانگر ایجاد ذخایر راهبردی گندم از حدود ۱.۷ میلیون تن در ابتدای دوره سال ۱۳۹۲ به بیش از ۵.۸ میلیون تن در سال ۱۳۹۶ است.

خرید تضمینی چغندرقند از ۴.۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به حدود ۷.۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.

با تزریق منابع مالی به جامعه تولید کننده روستایی از طریق پرداخت ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان خرید تضمینی گندم (۳ برابر سال ۱۳۹۲) و با خرید حدود ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان چغندرقند (۵ برابر سال ۱۳۹۲) به میزان قابل توجهی درآمد روستاییان بهبود یافته است.

تولید شکر از ۱.۱ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به ۹.۱ میلیون تن در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.

افزایش تولید چغندرقند عمدتاً از طریق افزایش عملکرد در واحد سطح و نیز توسعه کشت پاییزه بوده است. با توجه به نیاز مصرف کل کشور به ۲.۲ میلیون تن شکر امید است که طی ۲ تا ۳ سال آینده، کشور در زمینه تولید شکر خودکفا شود؛ ضمن اینکه طبق اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با توجه به شرایط موجود کشور در سال ۹۷ نیازی به واردات شکر ندارد.

بهره وری آب در تولید شکر نیز افزایش یافته است و از ۲۰۰ گرم شکر به ازای مصرف یک مترمکعب آب به ۶۰۰ گرم شکر در هر مترمکعب آب افزایش یافته است.

در زمینه تولید دانه ‌های روغنی نیز با توجه به وابستگی شدید کشور به واردات روغن خوراکی، توسعه کشت دانه‌ های روغنی با محوریت دانه کلزا در دستور کار قرار گرفته است و در تناوب زراعی با گندم و با گسترش ۳ برابری سطح زیر کشت در فصل زراعی گذشته، کل تولید دانه های روغنی در سال جاری به ۴۰۰ هزار تن افزایش یافته است. همچنین با توجه به نقش مهم تولیدات گلخانه‏ ای در کاهش مصرف آب، افزایش تولید و نیز اشتغال‏زایی بالای آن، سطح گلخانه ‏های کشور از ۸۸۰۰ هکتار در سال ۱۳۹۲ با افزایش سطحی معادل ۳۵۰۰ هکتار به ۱۲۳۰۰ هکتار در سال جاری رسیده است که اجرای این پروژه مهم منجر به ایجاد ۳۵۰۰۰ شغل مستقیم و عمدتاً از نیروهای فارغ ‏التحصیل دانشگاهی و مجرب و نیز ۶۰۰۰۰ شغل غیرمستقیم شده است. در همین زمینه، امید پیرهادی، کارشناس حوزه کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت:قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی که سال ۹۲ مصوب شده بود در دولت یازدهم اجرا شد و به همین واسطه وزیر جهاد کشاورزی موفق شد، واردات بی رویه محصولات کشاورزی از جمله میوه و محصولات استراتژیک را کنترل کند؛ چند سال بعد نیز ما شاهد بودیم کشور در حوزه تولید گندم به خودکفایی رسید.