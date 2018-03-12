به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر در نشست خبری پس از تساوی یک - یک استقلال تهران مقابل العین امارات در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی تهران گفت: بازی خیلی خوبی بود. در نیمه اول فشار زیادی آوردیم و در نیمه اول فرصت های گلزنی داشتیم.

وی افزود: درنیمه دوم حریفمان بود که فشار آورد اما بعدش ما هم با علی قربانی و جابر انصاری موقعیت داشتیم. حالا چند مصدوم داریم و با توجه به برنامه بازیها لازم است تا کمی استراحت کنیم.

سرمربی استقلال تهران ادامه داد: مصدومیت ها و این خستگی به خاطر عدم بدنسازی مناسب در ابتدای فصل بود که حالا خودش را نشان می دهد. به هر حال حالا باید استراحت کنیم.

شفر درباره حضور پرشور هواداران استقلال افزود: آنها سنگ تمام گذاشتند و جو بی نظیری را ایجاد کردند که تا حالا ندیده بودم. آنها همیشه از ما حمایت کردند و امروز سنگ تمام گذاشتند.

وی درباره بازی دفاعی استقلال پس از زدن گل به العین تصریح کرد: شاید من این را ندیدم که العین بهتر از ما بود. ما نیمه اول فوق العاده بودیم. در نیمه دوم باید پاس خوب می دادیم تا ضد حمله بزنیم. العین تنها ۱۵ دقیقه از ما بهتر بود. بعد از آنکه قربانی و انصاری آمدند موقعیت داشتیم. وریا غفوری هم مصدوم شد و نمی توانستیم او را حفظ کنیم. در گلی هم که خوردیم بازیکن ما نشان دادند خسته بودند.

سرمربی استقلال در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که دارایی شما بر روی نیمکت استقلال اندک است و تفاوت بین ذخیره ها و بازیکنان اصلی مشهود است گفت: می دانید که مجید حسینی مصدوم شده بود. همچنین باید بگویم تیام بازیکن خاص و ویژه ای است. او موقعیت گل را بو می‌کشد. قربانی هم سرزن و جنگنده است.

وی افزود: من بابت بازیکنانم خوشحالم. نمی توان گفت بازیکنان ذخیره ام ضعیف تر هستند. طبیعی است بازیکنان باید در تمرینات خیلی خوب کار کنند. ضمن اینکه بازیکنان ملی پوش در تمرینات ریکاوری باید خوب باشند و بهتر است با آمادگی بالا هم به تمرینات استقلال باز گردند. به هر حال باید همه بازیکنانم نهایت تلاششان را بکنند.

شفر درباره عملکرد داور بازی گفت: وقتی فهمیدم داور هنگ کنگی است گفتم اوه! اما حالا باید بگویم او داوری خیلی خوبی انجام داد و به او تبریک می گویم. درباره بازی قبلی هم گفتم که داور مشکل ندارد و مشکل از بازیکنی بود که شبیه سازی می کرد.

وی در خصوص حمایت پیشکسوتان استقلال و حضور فرهاد مجیدی در ورزشگاه گفت: از بازیکنان قدیمی استقلال تشکر می کنم که درباره تیم خوب صحبت می کنند. از فرهاد مجیدی هم تشکر می کنم که صحبت های خوبی انجام داد.

سرمربی استقلال تهران در پایان خاطرنشان کرد: نکته ای را باید بگویم. درباره بازی با نفت تهران که نهم فروردین است. بازیکنان ملی پوش ما یک روز قبل از این بازی به من می رسند. سه بازیکن مصدوم هم داریم. باید این بازی لغو شود. چون تیم ملی بازیکنانم را برای روسیه می‌خواهد و من هم می‌خواهم تیمم را برای بازی سیزدهم فروردین آماده داشته باشم. امیدوارم کی روش با مسئولان سازمان لیگ صحبت کند تا این مشکل حل شود. نمی توانم ملی پوشان تیمم را یک روز قبل از بازی تحویل بگیرم.

شفر در انتهای صحبت هایش بار دیگر درباره شرایط تیم ها در گروهی که آنها حضور دارد گفت: ما چهار امتیاز از دو بازی می خواهیم. بازیکنان خیلی خوبی در الهلال وجود دارند. ما می توانیم صعود کنیم اما به شرطی که بازیکنانم را کامل در اختیار داشته باشم و سخت تمرین کنیم.