مستند «بافندگان خیال» در جشنواره اسکاتلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، چهارمین دوره جشنواره فیلم مستقل اسکاتلند در ماه آوریل ۲۰۱۸ در ۲ شهر ادینبورگ و استرلینگ اسکاتلند برگزار میشود و مستند «بافندگان خیال» ساخته سیدمحمدصادق جعفری در این رویداد سینمایی روی پرده میرود.
این جشنواره غیررقابتی ۳۰ فیلم مستقل از سراسر دنیا را به نمایش درمیآورد.
پیش از این اعلام شده بود که مستند «بافندگان خیال» ضمن نامزدی در دومین دوره جوایز فیلمهای صنعتی و اجتماعی ایتالیا و دومین دوره جایزه مستقل سینمای کودک و نوجوان WOLVES لیتوانی، برنده جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره موندنس آمریکا، جایزه بهترین فیلم مستند خارجی زبان جشنواره «کاردیف» ولز و جایزه بهترین مستند جشنواره جهانی هند شده است. این فیلم همچنین در جشنوارههای کلکته هند، Sunrise ۴۵ میشیگان، Norman اوکلاهاما، PLEBEIAN سندیهگو، OJAI آمریکا، Quarzazate مراکش به نمایش درآمده و منتخب بخش رسمی پنجمین دوره جشنواره مردمشناسی زلاتنا رومانی، دومین دوره جشنواره فیلمهای زنان بیروت لبنان و پنجمین دوره جشنواره فیلمهای اجتماعی نیویورک بوده است.
این فیلم طی روزهای ۲ تا ۵ فروردینماه ۹۷ نیز در دهمین دوره جشنواره فیلم «ترنتون» روی پرده میرود. این رویداد در ایالت نیوجرسی آمریکا برگزار می شود.
مستند «بافندگان خیال» روایت زندگی تعدادی نابینا است که قالیبافی میکنند و وقتی با هم هستند، لحظات شاد زندگی خود را میگذرانند ...
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