«یاس تمام» به فرانسه سفر کرد/ اجرای «تا یک بشمار» در ۳ شهر

زهرا صبری سرپرست گروه تئاتر «یاس تمام» درباره جدیدترین سفر و اجرای خارجی این گروه در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: این برای دومین بار است که نمایش «تا یک بشمار» را که بر اساس رباعیات خیام شکل گرفته در قالب تور در کشور فرانسه به صحنه می بریم که قرار است در این تور، «تا یک بشمار» را در سه شهر فرانسه به صحنه ببریم.

وی درباره آغاز زمان اجراهای «تا یک بشمار» و شهرهای مدنظر برای اجرا، افزود: اولین اجرای «تا یک بشمار» در جدیدترین تور اجراهای فرانسه آن روز ۲۳ اسفند است و اثر را در سه شهر Frouard ،Auray و Belfort روی صحنه می بریم.

صبری در پایان توضیح داد: «تا یک بشمار» در شهر Auray در یک فستیوال سه اجرا دارد و در شهرهای Frouard و Belfort نیز هر کدام یک اجرا داریم.

نمایش «تا یک بشمار» پیش از این در فستیوال ها و کشورهای مختلف به صحنه رفته و جوایز متعددی را کسب کرده است.