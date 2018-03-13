حوادث قطار، کشتی و هواپیما نمونه ناکارآمدی آخوندی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در موافقت با استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برخی ناکارآمدی‌ها باعث به خطر افتادن جان و مال مردم شده است، اظهار داشت: یکی از مسائلی که هنوز روح و جان مردم آذربایجان را می‌آزارد، حادثه قطار تبریز ـ مشهد است.

وی افزود: در این حادثه به واسطه ناکارآمدی‌ها ۵۰ نفر از هموطنان ما جان باختند و البته ایراد جدی به قوه قضائیه هم وارد است که بعد از یک سال و نیم هنوز تکلیف این پرونده را روشن نکرده است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ادامه داد: بعد از حادثه قطار، در زمین‌لرزه کرمانشاه و بارندگی‌های اخیر و حوادث کشتی و هواپیما نیز شاهد قصور این وزارتخانه بوده‌ایم، اما وزیر در جلسه کمیسیون عمران، مسئولیت این حوادث را متوجه وزارت کشور می‌داند.

علیرضابیگی خاطرنشان کرد: همه ما بسته شدن اتوبان‌های منتهی به پایتخت و فرودگاه‌های بین‌المللی را در جریان برف اخیر دیدیم و مشاهده کردیم.

وی همچنین با اشاره به مشکلات حوزه مسکن گفت: ۲.۵ میلیون مطالبه انباشته در حوزه مسکن داریم؛ البته دو میلیون واحد مسکونی خالی هم داریم که به درد ضعفا نمی‌خورد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای تأمین مالی پروژه‌ها و کاهش میزان بافت‌های فرسوده، هیچ مدل مشخصی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: وزیر راه و شهرسازی از مسکن اجتماعی صحبت می‌کند؛ اگر در این پنج سال یک واحد مسکن اجتماعی ساخته شده، آن را به مردم نشان دهید.

علیرضابیگی در پایان همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از پروژه‌های نیمه‌تمام راه و شهرسازی، از مجلس خواست تا در جریان این استیضاح، به رسالتی که بر عهده دارد، عمل کند.